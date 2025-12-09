Báo chí Malaysia: Chờ xem FAM làm gì ở CAS để lật ngược bản án của FIFA

FAM kéo dài tiến trình pháp lý đến tháng 3.2026 chờ bầu chủ tịch mới?

Báo chí Malaysia dường như chỉ muốn tập trung vào đội U.23 đang thi đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan, hơn là muốn dành sự quan tâm vào vụ bê bối nhập tịch "lậu" của FAM, vì mọi sự đã quá rõ ràng từ phán quyết của FIFA và bản thông báo chi tiết ngày 18.11.

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Việc FAM xác định đưa vụ việc kháng cáo lên CAS, chỉ được xem là giải pháp cố tình kéo dài tiến trình pháp lý, trước khi họ phải nhận mọi bản án của FIFA. Kế đến, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành xử lý các bước kỷ luật tiếp theo, bao gồm xử thua các trận đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định (tại vòng loại Asian Cup 2027 và các trận giao hữu quốc tế).

Việc kéo dài tiến trình pháp lý của FAM được xem là rất nguy hiểm, vì sẽ đánh cược với khả năng đẩy toàn bộ nền bóng đá Malaysia rơi sâu hơn vào tình thế khủng hoảng.

Nếu FAM thất bại, bóng đá Malaysia sẽ nhận thêm các án kỷ luật bổ sung, như đội tuyển bị cấm tham dự các vòng loại Asian Cup tiếp theo cũng như World Cup. Đây là trường hợp tương tự đã xảy ra với bóng đá Timor Leste trước đây, khi cũng cố đưa vụ việc nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui rõ ràng ra CAS, để rồi thất bại và chấp nhận để FIFA kiểm soát toàn bộ hoạt động, tái cấu trúc bộ máy, mới có thể tham gia trở lại các hoạt động bóng đá thế giới gần đây.

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star: "FAM thông báo đã gửi đơn lên CAS để kháng cáo FIFA (ngày 8.12 như hạn định của tiến trình pháp lý), họ có 10 ngày, tính đến ngày 18.12, để nộp các lập luận bằng văn bản đầy đủ thông qua luật sư của họ. Chúng ta hãy cùng chờ xem, FAM sẽ làm được gì ở CAS?".

Trong khi đó, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli phản ứng một cách đầy mỉa mai với quyết định của FAM kháng cáo FIFA lên CAS: "Bắt đầu thôi!", cùng biểu tượng mặt cười ra nước mắt.

Ông Nik Erman Nik Roseli trước đây đã kêu gọi FAM nên xem xét thật kỹ lý do họ muốn đưa vụ việc nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại lên CAS, vì khả năng giành chiến thắng vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, còn sẽ đối mặt với án phạt nặng hơn, như bị cấm dự vòng loại Asian Cup hay World Cup tiếp theo.

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu mà không xem xét, thậm chí họ có thể đối mặt cáo buộc khai man, vì cung cấp sai nguồn gốc của mình Ảnh: Ngọc Linh

"Một trong những lý do FAM (muốn kiện ra CAS) để hy vọng giảm án phạt là vì không có "lợi ích thể thao bất chính", tức là FAM không thu được lợi ích thể thao gì từ việc làm giả giấy tờ (của 7 cầu thủ nhập tịch). Đơn kháng cáo của họ lên FIFA đã không được chấp thuận và đều bị bác bỏ với lý do này, vì trên thực tế cả 7 cầu thủ gốc ngoại đó đều đã tham gia 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal và đội tuyển Việt Nam.

Trong đó, có 2 cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam (trận thắng tỷ số 4-0 ngày 10.6). Các cầu thủ này đã tác động đến kết quả trận đấu, do đó, lý do FAM không được hưởng lợi ích thể thao đã bị bác bỏ", luật sư Nik Erman Nik Roseli chỉ ra rõ lý do FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng chỉ ra: "Vì vậy, vụ kiện của FAM tại CAS sẽ phụ thuộc vào việc đưa ra bằng chứng mới cụ thể. Nếu có, họ sẽ hy vọng và có thể được giảm án. Nhưng nếu không có (gần như là chắc chắn), thì vụ kháng cáo ở CAS cũng sớm muộn đã có kết quả là một thất bại nữa".

Cuộc chiến đầy áp lực cho FAM khi kiện FIFA lên CAS

Gần đây, luật sư thể thao Malaysia, Hairul Vaiyron Othman, cũng cho biết: "Nếu FAM đưa vụ việc kháng cáo án phạt của FIFA lên CAS, thì tại đây sẽ là một cuộc chiến đầy áp lực cho họ. Nếu lập luận chỉ "50-50", FAM nên sớm chấp nhận thua cuộc. Họ không thể thắng FIFA với lập luận cũ rích và đã bị bác bỏ trong các đơn kháng cáo".

Trong một diễn khác liên quan, dư luận ở Malaysia cho rằng, Ban chấp hành FAM hiện nay và quyền Chủ tịch, ông Yusoff Mahadi muốn kéo dài tiến trình pháp lý vụ kiện FIFA lên CAS đến tháng 3.2026.

Khi đó, như quyết định hồi tháng 8 năm nay sau khi Chủ tịch FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029, ông Joehari Ayub đột ngột từ chức, Ban chấp hành FAM đã đưa ông Yusoff Mahadi, phó chủ tịch lên làm quyền chủ tịch, và thông báo sẽ tổ chức bầu cử chủ tịch mới vào tháng 3.2026.

Với trường hợp này, Ban chấp hành FAM hiện nay muốn đưa vụ kiện pháp lý đến thời điểm đó, sau khi tổ chức bầu cử tìm ra chủ tịch mới, họ sẽ "hạ cánh an toàn" với lý lẽ đã nỗ lực đến cùng trong vụ bê bối nhập tịch chấn động bóng đá Malaysia. Những người điều hành mới của bóng đá Malaysia sẽ đón nhận câu chuyện tệ hại này tiếp theo, với án phạt sẽ chính thức được công bố sau đó.

Theo dự kiến, sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS, cơ quan này sẽ mất từ một đến ba tuần để bổ nhiệm trọng tài viên hoặc Hội đồng xét xử (từ một đến ba người). Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau từ một đến ba tháng kể từ khi có đủ hồ sơ, còn phán quyết cuối cùng là từ một đến ba tháng sau phiên điều trần. Tổng thời gian từ lúc CAS nhận hồ sơ đến lúc phán quyết thường khoảng 5 đến 6 tháng.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC, ông Seri Windsor Paul John cho biết, cơ quan bóng đá châu Á đã đề nghị FIFA và CAS đẩy nhanh các quá trình pháp lý và các phiên điều trần vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, để vụ việc được kết thúc trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Hơn nữa, trong lịch sử các vụ kiện FIFA ra CAS của các liên đoàn bóng đá, việc đảo ngược kết quả là gần như bất khả thi. AFC có lý do để hối thúc các bên sớm hoàn tất các quá trình pháp lý, qua đó để Asian Cup 2027 xác định đầy đủ 24 đội có mặt ở vòng chung kết, tiến hành chia hạt giống và bốc thăm chia bảng.