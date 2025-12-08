Sự kiện cực hấp dẫn hôm nay: Lửa Hoàng gia thắp sáng SEA Games 33, xem phát trực tiếp ở đâu?

Đức vua tuyên bố khai mạc SEA Games 33

Đầu giờ tối 9.12, Vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana và Công chúa Sirivannavari Nariratana sẽ xuất hiện trong sự chào đón của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và các quan chức cấp cao. Sau khi ký lưu bút và gặp gỡ ngắn gọn đại diện ban tổ chức, Hoàng gia Thái Lan sẽ tiến vào khán đài. Đồng thời, đây cũng là thời điểm lễ khai mạc SEA Games 33 chính thức bắt đầu.

Khác với màn khai mạc bùng nổ của những kỳ SEA Games trước, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ theo cách trầm lặng hơn, khi ban tổ chức tiến hành nghi lễ tưởng niệm Hoàng thái hậu Sirikit, tạo nên điểm nhấn cảm xúc hiếm thấy trong một lễ khai mạc thể thao. Đây là cách Thái Lan thể hiện lòng biết ơn đối với Hoàng gia và những đóng góp của Hoàng thái hậu đối với đất nước Thái Lan.

Vua và hoàng hậu Thái Lan sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc SEA Games 33 ẢNH: REUTERS

Ngay sau phần nghi lễ, sân Rajamangala được "thay áo" bằng công nghệ trình diễn hiện đại. Ban tổ chức sử dụng khoảng 800.000 lít nước để biến mặt sân thành một "biển ánh sáng", kết hợp hệ thống đèn LED, trình chiếu mặt sân và hiệu ứng nước được lập trình. Hơn 1.500 người, gồm vũ công, VĐV và ê kíp kỹ thuật tạo nên các lớp chuyển động liên tục trên toàn sân. Nổi bật nhất trong phần biểu diễn này là các tiết mục của BamBam (GOT7) và nhóm "7 Friends of SEA Games". Ngoài ra, sự góp mặt của dàn nhạc Hoàng gia Bangkok cũng mang đến sắc thái âm nhạc đậm chất Thái Lan, xen giữa các phần trình diễn trẻ trung, giúp buổi lễ cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc sắc văn hóa Thái Lan

Phần trình diễn võ thuật cũng là một trong những điểm đáng chú ý của lễ khai mạc. Huyền thoại muay Buakaw Banchamek góp mặt với phần trình diễn mang dấu ấn võ thuật Thái Lan. Các môn phái đặc trưng của Đông Nam Á cũng được giới thiệu liên tục, từ âm nhạc đến động tác biểu diễn, nhấn mạnh tinh thần kỷ luật và bản sắc văn hóa trong khu vực. Qua mỗi khung cảnh sân khấu, câu chuyện về sự đa dạng văn hóa thể thao của Đông Nam Á được thể hiện rõ nét.

Sau các màn trình diễn nghệ thuật, nghi thức thắp đuốc mang màu sắc đặc biệt khi ban tổ chức lựa chọn hình ảnh trung tâm là "Lửa Hoàng gia". Nếu những kỳ SEA Games trước thường nhấn mạnh thông điệp "ngọn lửa xanh" và yếu tố môi trường thì năm nay Thái Lan lựa chọn biểu tượng Hoàng gia làm điểm nhấn. Ngọn lửa đã đi qua nhiều tỉnh, được trao tay gần 300 người như hành trình nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thể thao Thái Lan, trước khi về tới sân Rajamangala. Ở chặng cuối, ba gương mặt tiêu biểu gồm Panipak Wongpattanakit (HCV taekwondo Olympic 2020, 2024), Somjit Jongjohor (HCV quyền anh Olympic 2008) và tài năng mới 12 tuổi Vareeraya Sukasem - VĐV từng tham dự Olympic 2024 - sẽ cùng thắp sáng đài lửa. Khoảnh khắc ngọn đuốc bùng lên tại Rajamangala được kỳ vọng tạo sức lan tỏa về niềm tự hào, đồng thời gửi đi thông điệp về sự chứng giám và đồng hành của Hoàng gia Thái Lan đối với SEA Games 33.

Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, lễ khai mạc SEA Games 33 ghi dấu ấn ở hai điểm: tính trang trọng của nghi thức Hoàng gia và sự mới mẻ trong trình diễn. Sự hiện diện của nhà vua, hoàng hậu và công chúa được xem là yếu tố tạo nên sự khác biệt, trong khi sân khấu nước, hiệu ứng ánh sáng và lựa chọn nghệ sĩ trẻ giúp chương trình tiếp cận khán giả rộng hơn. SEA Games 33 bắt đầu bằng những khoảnh khắc đậm bản sắc Thái Lan, nhưng vẫn gửi đi thông điệp gắn kết các quốc gia trong khu vực bằng thể thao và văn hóa.

Lễ khai mạc SEA Games 33 kéo dài 2 tiếng từ 19 giờ, được phát trực tiếp trên VTV, VTVgo, FPT Play, VTC, VTVCab, THVL, HTV...