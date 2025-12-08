Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Bóng ném Việt Nam thắng kịch tính Philippines ở phút cuối trận ra quân SEA Games 33

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Thái Lan)
08/12/2025 15:13 GMT+7

Trận mở màn môn bóng ném nam SEA Games 33 của đội tuyển Việt Nam diễn ra rất gay cấn, làm nghẹt thở những người xem trực tiếp trên sân nhà thi đấu Pattaya (Thái Lan).

Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam thắng kịch tính

ít ai ngờ đội tuyển bóng ném nam Việt Nam lại vất vả đến thế khi mà trình độ của chúng ta thường nhỉnh hơn so với Philippines. Tuy nhiên, có thể áp lực lớn ở trận ra quân khiến cho các cầu thủ Việt Nam đang mang trọng trách bảo vệ ngôi vô địch đã nhập cuộc không được tự tin.

Bóng ném Việt Nam thắng kịch tính Philippines ở phút cuối trận ra quân SEA Games 33 - Ảnh 1.

Một pha ghi bàn của đội tuyển bóng ném nam Việt Nam (áo vàng)

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Đội tuyển bóng ném Việt Nam sớm bị đối thủ dẫn trước 0-1 rồi 1-4, phải hết sức nỗ lực đến cuối hiệp 1 mới lật ngược được thế trận và tạm dẫn 17-15 sau 30 phút đầu tiên. Tình thế giằng co tiếp tục diễn ra trong hiệp 2, khi các cầu thủ Philippines đã vùng lên tấn công quyết liệt, đẩy chúng ta vào thế chống đỡ. Thế cân bằng về tỷ số liên tục được 2 bên tạo ra. Ở những phút cuối trận, đội tuyển bóng ném Việt Nam đã bị đuổi người nên gặp nhiều bất lợi.

Bóng ném Việt Nam thắng kịch tính Philippines ở phút cuối trận ra quân SEA Games 33 - Ảnh 2.

Bóng ném Việt Nam thắng kịch tính Philippines ở phút cuối trận ra quân SEA Games 33 - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam thắng nghẹt thở ở những phút cuối

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Tuy nhiên, với bản lĩnh sự kiên cường và ý chí tuyệt vời, cuối cùng các tuyển thủ bóng ném Việt Nam đã thắng sát nút với tỷ số 27-25 để mang về 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33.

Môn bóng ném nam tại SEA Games 33 có 6 đội tranh tài sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Sau vòng loại, 2 đội kém điểm nhất sẽ bị loại, 4 đội đứng đầu vào bán kết theo thể thức đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ tư và đội xếp thứ nhì gặp đội xếp thứ ba. 2 đội thắng sẽ tranh chung kết, 2 đội thua đồng hạng ba. 

Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt gặp Philippines, Singapore (17 giờ ngày 10.12), Thái Lan (17 giờ ngày 11.12), Malaysia (17 giờ ngày 13.12) và Indonesia (17 giờ ngày 14.12). các trận bán kết ngày 15.12 và chung kết ngày 17.12.

Tin liên quan

