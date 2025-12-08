Bóng ném Việt Nam khí thế ngùn ngụt, sẵn sàng đánh bại Philippines: Chờ đại chiến Thái Lan

Tăng sức mạnh, tính đường dài và quyết thắng trận mở đầu chờ đại chiến với Thái Lan

13 giờ hôm nay 8.12, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ HCV SEA Games của mình khi gặp đối thủ Philippines tại Indoor Athlectics Stadium Pattaya. 4 năm trước, các tuyển thủ nam của chúng ta đã vượt qua Thái lan để lên ngôi vô địch. Do SEA Games 32 không tổ chức môn bóng ném nên danh hiệu đó vẫn đang là độc chiếm của Việt Nam. Có điều sau 4 năm mọi thứ sẽ có thay đổi mà chính HLV Tăng Quý Minh và các đồng đội đều phải cẩn trọng để vượt qua.

Đội tuyển bóng ném nam tập luyện tại nhà thi đấu Pattaya ẢNH: BHL CUNG CẤP

Cẩn trọng là vì Thái Lan, đối thủ nặng ký nhất của Việt Nam mạnh lên thấy rõ. Họ đã thắng lại chúng ta ở giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 2 năm nay cũng tại Thái Lan. Tỷ số có sự cách biệt 40/34 rõ ràng sẽ là một áp lực và thách thức không nhỏ để đội tuyển bóng ném nam điều chỉnh, khắc phục hạn chế đồng thời nâng cao hơn nữa lối chơi và sức mạnh để đủ thể lực đua tranh một cách sòng phẳng với người Thái. Mặt khác tâm lý và sự tập trung ở những thời điểm then chốt cũng là điều mà Ban huấn luyện cũng đã tính đến để đảm bảo khi gặp lại Thái Lan, nhất định sẽ biết cách quật ngã đối phương.

Những bài tập tấn công với thủ môn sẽ chống đở ẢNH: BHL

HLV Tăng Qúy Minh tự tin sau thời gian tập nặng ở TP.HCM, tăng sức mạnh đôi chân và tích lũy sức bền, sức nhanh tốt qua các bài rèn thể lực trên cát, các tuyển thủ đã trở nên cứng cáp hơn. Nhiều cầu thủ làn da đen sạm nhưng trạng thái tinh thần khỏe khoắn. Các bài tập được toàn đội rèn luyện nhiều trong điều kiện thời tiết phù hợp với khí hậu, độ nóng ở Pattaya cũng giúp các VĐV phấn chấn hơn. Bên cạnh đó đội tuyển cũng sẽ tính đường dài khi đá đến 5 trận vòng loại, xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực đến giờ chót cho các trận tranh HCV.

Các tuyển thủ bóng ném nam phấn chấn tự tin ẢNH: BHL

Từ đội trưởng Liêu Gia Kiện cho đến các tuyển thủ như Vũ Chí Linh, Trần Lê Minh, Trần Thiện Tâm, Lê Minh Thuận, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Ngọc Hải Triều đều toát lên sự lạc quan, hứng khởi, bày tỏ quyết tâm thi đấu tốt qua từng trận để chờ gặp đại chiến với Thái Lan, tranh ngôi vô địch. Tương tự các cô gái như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến, Thu Huệ..cũng đầy phấn chấn, chở gặp Thái Lan để quyết chiến, khẳng định vị thế của mình.

Các tuyển thủ tích cực rèn luyện cho trận ra quân ẢNH: BHL

Môn bóng ném nam có 6 đội tranh tài sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Sau vòng loại, 2 đội kém điểm nhất sẽ bị loại, 4 đội đứng đầu vào bán kết theo thể thức đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ tư và đội xếp thứ nhì gặp đội xếp thứ ba. 2 đội thắng sẽ tranh chung kết, 2 đội thua đồng hạng ba. Đội tuyển nam Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt gặp Philippines (13 giờ ngày 8.12), Singapore (17 giờ ngày 10.12), Thái Lan (17 giờ ngày 11.12), Malaysia (17 giờ ngày 13.12) và Indonesia (17 giờ ngày 14.12). các trận bán kết ngày 15.12 và chung kết ngày 17.12.

Tập luyện tích cực để quen sân bãi ẢNH:BHL

Một pha tấn công đẹp mắt ẢNH: BHL

Trong khi đó môn bóng ném nữ chỉ còn 4 đội do Indonesia rút lui giờ chót nên BTC điều chỉnh lịch lại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu 3 trận vòng loại lần lượt gặp Philippines (13 giờ ngày 10.12), Thái lan (13 giờ ngày 13.12) và Singapore (11 giờ ngày 14.12). Sau đó bán kết đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ tư và đội xếp thứ nhì gặp đội xếp thứ ba. 2 đội thắng tranh chung kết, 2 đội thua đồng hạng ba. So với đội tuyển nam, đội nữ hiện vừa là đương kim HCV SEA Games vừa là đương kim vô địch Đông Nam Á sau khi thắng chủ nhà Thái Lan 31/26 hồi tháng 2 vừa qua.



