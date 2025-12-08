Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam rất nóng hôm nay: Tung ‘vũ khí’ đặc biệt, quyết thắng Philippines

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực vượt qua thách thức từ bóng bổng đội Philippines

HLV Mai Đức Chung không giấu khỏi sự âu lo khi nhắc lại trận đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 1-2 tại SEA Games 32 ở Campuchia. Khi đó chúng ta cũng khởi đầu khí thế với những trận thắng dễ tưởng chừng như sẽ thuận lợi để vào bán kết. Nhưng đội tuyển nữ Philippines đã dội gáo nước lạnh khi ghi 2 bàn thắng đều bằng những đường chuyền dài vượt tuyến và dùng thể hình vượt trội để đè các hậu vệ Việt Nam. Sự âu lo đó giờ vẫn hiện hữu vì đó chính là vũ khí duy nhất của người Phi để đối phó với chúng ta trong trận đấu một mất một còn với họ nên càng khiến "Tướng" Chung khá suy tư.

Các cô gái Việt Nam trên sân tập chiều tối 7.12 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong buổi tập chiều tối 7.12, ông cho cả đội tập chiến thuật, chú trọng nhiều đến những quả lật sâu và từ 2 cánh của đối thủ để xây dựng hệ thống phòng ngự cho vững vàng. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: " Đội Philippines chắc chắn họ sẽ phát huy thế mạnh này, vì họ sẽ đẩy tốc độ lên chơi với chúng ta, dùng sức để càn lướt và rót bóng bổng nhiều vào khu 16m 50 nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Tôi vẫn chưa quên bài học 2 năm trước thu vì bóng bổng, nên sẽ luôn nhắc nhở các hậu vệ và tiền vệ phải khóa chặt các mũi tấn công và không cho họ có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền sâu vào giữa".

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo chiến thuật trên sân ẢNH: KHẢ HÒA

Bài tập được các tuyển thủ rèn đi rèn lại liên tục hết bên phải, lúc cánh trái và khi ngay trung lộ. Xuyên suốt bài tập nổi lên vai trò chốt chặn của Lương Thị Thu Thương là cực kỳ quan trọng. Trả lời Thanh Niên, cô gái có chiều cao tốt nhất ở hàng thủ chia sẻ: "Em biết Philippines họ rất cao to và chơi đầu giỏi, nên em và các bạn sẽ cố gắng để hạn chế tối đa hỏa lực này, đồng thời cố gắng bắt người chặt tuân thủ tốt đấu pháp của HLV".

Trên sân Thu Thương tả xung hữu đột vừa nhắc nhở các cầu thủ đánh chặn phía trên như Trần Thị Duyên hay Cù Thị Huỳnh Như cảnh giác từng pha bóng, từng tự mình chọn vị trí để cản phá. Cách chơi của cô làm nhớ lại Chương Thị Kiều. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: " Tuy Thương chưa dày dạn kinh nghiệm bằng Kiều, nhưng đây là vị trí tôi rất an tâm".

Lương Thị Thu Thương sẽ là chốt chặn quan trọng thay cho Chương Thị Kiều hóa giải bóng bổng ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều khả năng Thái Thị Thảo sẽ vào sân từ đầu để làm mạnh tuyến giữa. Buổi tập cho thấy cô cùng với Vạn Sự chơi khá ổn. Buổi tập cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam tập cả 2 chiến thuật 3-4-3 và 3-4-1-2. Chưa biết HLV Mai Đức Chung sẽ sử dụng 3 tiền vệ trung tâm để rút bớt một mũi nhọn hay vẫn giữ nguyên công thức cũ. Vì nếu 3 tiền vệ trung tâm để bịt trung lộ thì Hải Linh có thể sử dụng từ đầu, khi đó Trúc Hương sẽ đá dự bị. Còn nếu vẫn giữ sơ đồ cũ thì chỉ cần Thái Thị Thảo thay cho Hải Linh thì tuyến giữa sẽ dày kinh nghiệm hơn.

Thủ môn cũng sẽ là vị trí xung yếu được chú trọng ở trận gặp Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Một vấn đề khác là nhiều khả năng Khổng Thị Hằng vẫn sẽ bắt chính. Cô cho thấy phong độ tốt thời gian qua, nên có lẽ HLV Mai Đức Chung sẽ trao tiếp cơ hội. Ông đã nhắc nhở các thủ môn phải ra vào hợp lý, dứt khoát, chọn vị trí chính xác, không để tuột tay hoặc lúng túng trước những pha áp sát của đối phương. Trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 chiều 8.12, trước đó là trận Myanmar gặp Malaysia lúc 16 giờ. Nếu thắng hoặc hòa trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đặt chân vào bán kết.

Tuyển thủ Việt Nam nỗ lực trên sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

Thanh Nhã trên sân tập. Hotgirl Việt Nam quyết tâm sẽ ghi bàn ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung dặn dò từng vị trí ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ Việt Nam đến sân tập