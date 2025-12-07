Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Indonesia thắng ngược nghẹt thở Singapore: Lộ diện đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết?

Quang Tuyến
Quang Tuyến
07/12/2025 18:06 GMT+7

Đội tuyển nữ Indonesia đã thắng ngược Singapore 3-1 trong trận đấu quyết định suất thứ 2 vào bán kết sau Thái Lan. Chiến thắng này đưa họ cầm chắc vé nhì bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B vào ngày 14.12 tới.

Indonesia thoát hiểm ngoạn mục nhờ cầu thủ nhập tịch cực hay

Lần gần nhất mà Indonesia và Singapore gặp nhau trong khuôn khổ bóng đá nữ SEA Games đã diễn ra cách đây 24 năm. Đó là trận đấu trên sân Cheras (Malaysia) ở vòng bảng với kết quả Indonesia thắng 1-0. Ở bảng này còn có đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo khi đó đã cùng với Hiền Lương, Ngọc Mai và các đồng đội nữ Việt Nam vào chơi bán kết.

Indonesia thắng ngược nghẹt thở Singapore: Lộ diện đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết?- Ảnh 1.

Các cầu thủ Indonesia (áo trắng) lấn lướt trước Philippines

ẢNH: KHẢ HÒA

Giờ đây họ lại gặp nhau cũng trong một trận đấu quyết định vé vào bán kết ở bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33. Và dù Singapore ghi bàn trước do công của Nur Farhanan Binte Ruhaizat (22), tưởng đã "đòi nợ" thành công nhưng Indonesia đã thắng ngược 3-1 để giành 3 điểm ấn tượng. Họ xứng đáng có chiến thắng này khi tạo ra nhiều cơ hội hơn, gây sóng gió tốt hơn và chơi có phần lấn lướt hơn.

Indonesia thắng ngược nghẹt thở Singapore: Lộ diện đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết?- Ảnh 2.

Hàng thủ có tầm vóc vượt trội của Indonesia

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiếp cận trận đấu tốt, đội nữ Indonesia hiểu rằng mình chỉ có một con đường sau khi thua đậm Thái Lan 0-8 ở trận ra quân là buộc phải thắng vì nếu hòa cơ hội cũng mong manh. Nên họ đã dốc toàn lực tấn công từ đầu. Các mũi nhọn như Awi Marsela Yulianna (18) hay Nurrohmam Rosdilah Siti (16) liên tục khuấy đảo, kéo dãn hàng thủ Singapore.

Indonesia thắng ngược nghẹt thở Singapore: Lộ diện đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết?- Ảnh 3.

Cầu thủ nhập tịch của Indonesia vượt trội so với Singapore

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng sức mạnh của Indonesia đến từ chính 3 cầu thủ nhập tịch là trung vệ Nahon Emily Julia Frederica (4), tiền vệ De Zeeuw Felicia Victoria (7) và nhất là cầu thủ chạy cánh trái Warps Isa Guusje (14). Chính trục dọc quá "cứng" này giúp cho Indonesia mạnh hơn rõ rệt so với Singapore và chính sức mạnh cuồn cuộn trong những bước chạy của Warps Isa Guusje giúp cô có bàn gỡ hòa đẹp mắt.

Indonesia thắng ngược nghẹt thở Singapore: Lộ diện đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết?- Ảnh 4.

Niềm vui giành chiến thắng của Indonesia

ẢNH: KHẢ HÒA

Sự vượt trội trong đội hình lẫn lối chơi tất yếu đã giúp đội nữ Indonesia có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong hiệp 2. Như vậy việc họ cầm vé vào bán kết có đến 95%, trừ phi Thái Lan bất ngờ để thua Singapore ở trận đấu ngày 10.12. Khả năng này nếu xảy ra thì khi đó 3 đội cùng 3 điểm, hiệu số thua đậm của đội tuyển nữ Indonesia trước Thái Lan sẽ là bất lợi. Điều này là cực khó vì làm sao đội chủ nhà lại có thể dễ dàng đánh mất vị thế và danh dự của mình ở trận đấu cuối vòng bảng được.

