Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
07/12/2025 12:59 GMT+7

Bóng đá nam SEA Games 33 khả năng cao sẽ chứng kiến trận 'chung kết sớm' giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia tại bán kết, theo kịch bản ưa thích của chủ nhà Thái Lan.

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam sẵn sàng quyết đấu với U.23 Malaysia

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam và Malaysia tranh ngôi đầu bảng B

Sau 2 lượt trận, bảng B đang chứng kiến U.23 Malaysia xếp nhất với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là +3. Đội tuyển U.23 Việt Nam cũng có 3 điểm nhưng xếp nhì với hiệu số phụ là +1, trong khi U.23 Lào trở thành đội đầu tiên bị loại SEA Games 33.

Do đó, dễ hiểu khi HLV Kim Sang-sik đặt ra cho U.23 Việt Nam nhiệm vụ duy nhất là đánh bại U.23 Malaysia, giành trọn 3 điểm để tiến vào vòng bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng B.

Xét về thực lực, nghiễm nhiên U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn khi đang là đương kim vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 và đã đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?- Ảnh 2.

U.23 Malaysia khí thế đang lên cao

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, U.23 Malaysia cũng có lợi thế khi có 2 sự lựa chọn: chỉ cần hòa hoặc thắng là sẽ đi tiếp. Các học trò của HLV Nafuzi Zain đang lên tinh thần rất cao sau khi có chiến thắng đậm 4-1 trước U.23 Lào ở trận mở màn, lần đầu tiên sau 3 giải đấu liên tiếp trước đó toàn thua ở trận ra quân và sau đó bị loại sớm từ vòng bảng.

Cột mốc tâm lý này được dự đoán sẽ tiếp thêm rất nhiều niềm tin và quyết tâm cho U.23 Malayasia, giúp họ tự tin hướng đến mục tiêu lớn là không thua U.23 Việt Nam để lọt vào vòng trong.

U.23 Thái Lan 'ngư ông đắc lợi'?

Mọi thứ có vẻ như đang diễn ra theo kịch bản đội chủ nhà Thái Lan ưa thích nhất, khi đúng như dự đoán việc được đá sau đang giúp U.23 Malaysia tạo ra lợi thế trước U.23 Việt Nam  trước thềm trận "chung kết" bảng B.

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?- Ảnh 3.

U.23 Thái Lan có vòng bảng quá nhàn, chỉ phải gặp Timor Leste và Singapore

ảnh: Nhật Thịnh

Bất chấp được xếp hạt giống số 1, nhưng U.23 Việt Nam bị sắp đá trước trận ra quân với U.23 Lào thường rất khó khăn, giúp U.23 Malaysia có cơ hội xem rõ lối chơi, mạnh yếu của 2 đối thủ và sau đó có chiến thắng đậm hơn, tạo ra ưu thế bàn thắng bại như lúc này.

Điều này đặt U.23 Việt Nam vào thế buộc phải thắng trước U.23 Malaysia đang hừng hực khí thế, hứa hẹn trận đấu sẽ hao tổn sức lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong trường hợp đánh bại U.23 Malaysia để lọt vào bán kết, U.23 Việt Nam sẽ khả năng rất cao phải đối mặt với đối thủ mạnh nhất ở giải lần này là U.23 Indonesia tại bán kết, khi điều lệ quy định U.23 Thái Lan nếu xếp nhất bảng sẽ mặc định gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam sẽ có thay đổi trước U.23 Malaysia?

ảnh: Nhật Thịnh

Điều này nếu xảy ra sẽ là trận "chung kết sớm" giữa 2 đội bóng có thực lực mạnh nhất khu vực, đã đá trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia hồi giữa năm.

Chắc chắn dù kết quả là thế nào thì U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia sẽ bị "trầy da tróc vẩy" nhất định, sức chiến đấu sẽ có phần bị mỏi mệt chưa kể nguy cơ chấn thương, thẻ phạt treo lơ lửng.

Ngược lại, U.23 Thái Lan sẽ có vòng bảng khá nhàn nhã khi chỉ phải gặp những đội yếu nhất trong khu vực là U.23 Timor Leste và U.23 Singapore tại bảng A, trước khi gặp đội nhì bảng sẽ "vừa sức" hơn rất nhiều so với U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan vốn cực kỳ thiện chiến ở vòng knock-out.

