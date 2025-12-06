U.23 Thái Lan bất ngờ trả 7 cầu thủ về CLB, Madam Pang lo sốt vó: Lập tức hành động

Trang Thairath tiết lộ, 7 cầu thủ mà HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trả về CLB chủ quản gồm Thanakrit Chotmuangpak (Buriram United), Chanon Thamma, Chanapach Buaphan (BG Pathum United), Sittha Boonlha (Port FC), Thanawut Phochai (Nong Bua Pitchaya FC) và Thawatchai Inprakhon (Singha Chiang Rai United). Đáng chú ý, đây đều là những cầu thủ nổi bật, được CĐV xứ chùa vàng kỳ vọng giúp U.23 Thái Lan giành tấm HCV tại SEA Games 33 lần này.

Ban đầu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul dự kiến chỉ trả 3 cầu thủ gồm Ikhlas Sanhan (Prachuap), Kakana Khamyok (Muangthong United) và Sittha Boonlha (Port) trở về CLB chủ quản. Tuy nhiên, quyết định của thuyền trưởng U.23 Thái Lan đã thay đổi khi họ có thắng lợi dễ dàng 6-1 trước U.23 Đông Timor ngày ra quân (3.12), qua đó nắm nhiều lợi thế trong việc giành vé vào bán kết SEA Games 33.

U.23 Thái Lan (áo trắng) gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận thứ 2, gặp U.23 Singapore ẢNH: NGUYÊN KHANG

U.23 Thái Lan tập buổi gần nhất với chỉ 14 cầu thủ

Tranggiải thích, sở dĩ HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul phải trả 7 cầu thủ U.23 Thái Lan về CLB chủ quản là do giải bóng đá trong nước Thai League vẫn sẽ diễn ra cuối tuần này. Do SEA Games 33 không nằm trong lịch thi đấu của FIFA Days nên các CLB tại Thai League có quyền “đòi” lại các cầu thủ đang thuộc biên chế của mình.

Tuy nhiên, việc 7 cầu thủ rời đội vào thời điểm này cũng khiến đội U.23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Trang Thairath bày tỏ: “Tình hình khó khăn này khiến đội tuyển U.23 Thái Lan chỉ còn 14 cầu thủ tập luyện trong ngày hôm nay (6.12). Đáng nói hơn, trong số này có hai cầu thủ vẫn chưa ra sân ở trận đầu tiên là Waris Chuthong (BG Pathum United) và Seksan (Rayong FC)”.

“Với số lượng cầu thủ hạn chế, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp các bài tập cũng như vận hành chiến thuật. Luật thi đấu của SEA Games 33 cũng quy định rõ ràng rằng các đội không được phép thay đổi danh sách cầu thủ, ngay cả khi có cầu thủ chấn thương. Điều này khiến ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul càng đau đầu hơn vì không thể thay đổi hay gọi thêm cầu thủ vào đội U.23 Thái Lan”, trang Thairath nhấn mạnh.

U.23 Thái Lan (áo trắng) phải thay đổi các bài tập vì không đủ cầu thủ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, theo trang Main Stand, hiện Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên gọi Madam Pang) đã được thông báo về tình hình hiện tại của đội U.23 Thái Lan. Trong chiều 6.12, bà Madam Pang cũng có mặt, động viên các cầu thủ cùng HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33, U.23 Thái Lan hiện đang dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +5. Đội Đông Timor vừa bất ngờ đánh bại U.23 Singapore 3-1 tối 6.12, qua đó vươn lên đứng thứ 2. Ở trận đấu cuối cùng của bảng, U.23 Thái Lan sẽ đụng độ U.23 Singapore (11.12).

