Thú vị: Luis Figo và Cannavaro giúp Đông Timor gây sốc, ngược dòng quật ngã U.23 Singapore

Với việc được đẩy sang bảng A, thế chỗ đội đã rút lui là U.23 Campuchia, HLV đội U.23 Singapore là ông Fridaus Kassim rất tự tin trong việc có thể giành vé vào bán kết. Theo nhận định của nhà cầm quân sinh năm 1987, ông cùng các học trò chỉ cần thắng đậm U.23 Đông Timor ngày ra quân và cố gắng cầm hòa U.23 Thái Lan ở trận thứ 2 sẽ có nhiều lợi thế để vào vòng 4 đội mạnh nhất. Với mục tiêu đó, HLV Fridaus Kassim cũng tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình ở trận gặp U.23 Đông Timor.

Bên kia chiến tuyến, U.23 Đông Timor vừa nhận trận thua 1-6 trước U.23 Thái Lan ngày ra quân (3.12). Về lý thuyết, cơ hội giành vé đi tiếp của U.23 Đông Timor giờ đây là rất khó. Dù vậy, ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đội bóng này vẫn tỏ ra rất quyết tâm giành điểm số, tung vào sân những cầu thủ có tên trùng với các danh thủ của bóng đá thế giới như Cannavaro, Luis Figo…

U.23 Đông Timor (áo đỏ) vẫn thể hiện quyết tâm giành điểm dù vừa thua đậm U.23 Thái Lan 1-6 ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Đông Timor khiến Singapore choáng váng sau hiệp 1

Quyết tâm giành 3 điểm được U.23 Singapore thể hiện rõ khi họ đẩy cao nhịp độ trận đấu, tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Fridaus Kassim cầm bóng gần 70% và có đến 5 lần dứt điểm trong 15 phút đầu trận. Không cần đợi quá lâu, phút 11, Amir Syafiz đã mở tỷ số cho U.23 Singapore với cú đá bồi dễ dàng.

Tuy nhiên, kể từ sau bàn mở tỷ số, U.23 Singapore lại bất ngờ đánh mất thế trận vào tay U.23 Đông Timor. Tuyến giữa của các cầu thủ trẻ đến từ “Đảo quốc sư tử” không cầm nổi bóng trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, để U.23 Đông Timor có nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 19, Cannavaro có mặt đúng lúc trong vòng cấm, sút bồi gỡ hòa 1-1 cho U.23 Đông Timor.

Sau bàn gỡ hòa, U.23 Đông Timor vẫn là những người chơi ép sân. Phút 44, Olagar Malik đi bóng ấn tượng ở cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi vào trong để Anzio Correra đệm bóng cận thành, giúp U.23 Đông Timor dẫn ngược 2-1. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 45+3, cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong hiệp đấu này là Olagar Malik tự mình lập công, giúp U.23 Đông Timor dẫn trước 3-1.

Hiệp đấu bùng nổ của U.23 Đông Timor ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau hiệp 1 bùng nổ, U.23 Đông Timor lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự ở hiệp 2. Tuy nhiên, với những cầu thủ tốc độ tốt như Cannavaro hay Olagar Malik, U.23 Đông Timor vẫn có nhiều tình huống phản công đầy nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, U.23 Singapore thực hiện nhiều sự thay đổi và khả năng kiểm soát bóng của họ cũng được cải thiện rõ rệt (gần 70%). Nhưng trước hàng thủ dày đặc và chơi lăn xả của U.23 Đông Timor, các cầu thủ trẻ Singapore bế tắc, chỉ có thể sút xa. Dù rất cố gắng và tung ra đến 6 cú sút ở hiệp đấu này nhưng không lần nào U.23 Singapore thành công, phải chấp nhận thua trận 1-3.

Kết quả đầy bất ngờ của bảng A ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thua sốc U.23 Đông Timor, U.23 Singapore có 0 điểm cùng hiệu số -2, rơi xuống cuối bảng A. Cơ hội đi tiếp của U.23 Singapore giờ đây rất mong manh khi ở lượt đấu cuối họ phải đụng độ đội chủ nhà U.23 Thái Lan. Phía đối diện, U.23 Đông Timor có 3 điểm, vươn lên đứng thứ 2 bảng A.

Thăm dò ý kiến U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33 Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. U.23 Việt Nam thắng U.23 Việt Nam hòa U.23 Việt Nam thua