Cánh trái U.23 Việt Nam: Thừa nhân tài nhưng thiếu ý tưởng, thầy Kim giải sao đây?

U.23 Việt Nam 'lệch pha'

U.23 Việt Nam bước vào trận gặp U.23 Malaysia (ngày 11.12) với mục tiêu chiến thắng để định đoạt vé vào bán kết.

Trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik lấn lướt đối thủ cả về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Chiến lược gia người Hàn Quốc có lực lượng tấn công dồi dào, đặc biệt ở cánh trái, để tạo nên các bài tấn công đa dạng.

Tuy nhiên, cánh trái của U.23 Việt Nam lại chưa phát huy hết tiềm năng. Cả hai bàn ghi vào lưới U.23 Lào ở trận ra quân đều đến từ cánh phải. Còn ở hành lang trái, các chân chạy chơi dưới sức.

Đình Bắc đá cánh trái, nhưng lại sút tung lưới U.23 Lào khi bó vào trung lộ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiêu biểu cho sự mờ nhạt của cánh trái là thủ quân Văn Khang. Cầu thủ sinh năm 2003 được bố trí đá tiền đạo trái ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, để tận dụng các pha bứt tốc, rê dắt cực dẻo của cầu thủ nhỏ người nhưng nhanh như sóc. Dù vậy, suốt từ giải giao hữu tại Trung Quốc (diễn ra hồi tháng 10) đến nay, Văn Khang đã trở lại vị trí chạy cánh trái. Trước hàng thủ "bê tông" của U.23 Lào, Văn Khang không thể tạo khác biệt, ngoài những quả tạt chệch hướng, không tạo ra cơ hội rõ nét. Anh bị thay ra trong hiệp 2.

Cũng trong trận gặp U.23 Lào, HLV Kim Sang-sik bố trí Đình Bắc chạy cánh trái, còn Quốc Việt đá cắm. Đình Bắc quả thực đã ghi bàn, nhưng hai pha lập công của chân sút 21 tuổi đều được thực hiện khi anh... bó vào giữa. Còn người kiến tạo đều là các chân chạy cánh phải, như Minh Phúc (bàn 1) và Thanh Nhàn (bàn 2).

Hậu quả của độ chênh giữa hai cánh, là U.23 Việt Nam bị đối thủ khóa chặt hành lang phải. Nếu U.23 Lào làm được, U.23 Malaysia hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều. Dù thiếu hụt lực lượng vì nhiều nguyên do, song HLV Nafuzi Zain vẫn có những chân chạy cánh đầy tốc độ, có kỹ thuật tốt và đeo bám rất rát.

Hành lang phải của U.23 Malaysia dù không phải chủ lực tấn công ("Mãnh hổ" vẫn mạnh hơn ở cánh trái), nhưng đủ sức ghìm chân Văn Khang cùng đồng đội.

HLV Kim Sang-sik cần nhiều hơn ở Văn Khang ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là bài toán HLV Kim Sang-sik cần giải. Ông đang dư thừa những cầu thủ chạy cánh trái triển vọng như Văn Khang, Phi Hoàng, Văn Thuận, Quốc Việt, Đình Bắc, Lê Viktor. Cánh trái cũng là nơi các nhân tố đột biến (dù thuận chân trái hay chân trái) có thể thỏa sức phô diễn ý tưởng, thay vì bị bó buộc như cánh phải.

Do đó, việc nghèo nàn ý tưởng ở hành lang trái là lãng phí lớn của U.23 Việt Nam.

Tùy cơ ứng biến

HLV Kim Sang-sik đang nghiên cứu kỹ lối chơi, sau khi cùng trợ lý phân tích băng hình trận U.23 Malaysia thắng đậm U.23 Lào.

U.23 Việt Nam cần có cách tiếp cận mới ở biên. Học trò ông Kim sẽ không cần "phá bê tông", bởi vốn dĩ U.23 Malaysia không mạnh ở khả năng phòng ngự.

Dù chỉ cần hòa là chắc chắn nhất bảng, song nhiều khả năng, U.23 Malaysia sẽ chọn cách tiếp cận chủ động, đá rắn, rát và gây áp lực ở hai biên, lấy tấn công làm phòng ngự để ngăn cách chân chạy cánh U.23 Việt Nam dâng cao.

HLV Kim Sang-sik đang lên ý tưởng cho trận quyết đấu U.23 Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi ấy, HLV Kim Sang-sik cần một chân chạy bền bỉ và dày người ở cánh trái. Phi Hoàng có cơ hội được trọng dụng, để kết hợp cùng trung vệ trái Nhật Minh tạo thành gọng kìm bao bọc cho hàng phòng ngự. Còn trên tuyến tấn công, khi Đình Bắc được trả về đá trung phong, vị trí tiền đạo trái sẽ thuộc về Văn Khang. Thủ quân 22 tuổi có lẽ nguy hiểm hơn khi được trao cơ hội tiếp cận vòng cấm để thoải mái kiến thiết lối chơi, thay vì phải chạy liên tục như "con thoi" trên khung cửi chiến thuật dẫn đến lãng phí khả năng kiến tạo.

Điều quan trọng là HLV Kim Sang-sik còn nhiều phương án dự phòng để xoay tua trong trường hợp bế tắc. U.23 Việt Nam thiếu tiền đạo cắm giỏi (Đình Bắc là lựa chọn gần như duy nhất), nhưng lại thừa chân chạy cánh tài năng.

Với những cầu thủ đột phá và rê dắt nhanh nhẹn, U.23 Việt Nam có thể biến cánh trái thành hỏa lực, thay vì bế tắc như hiện tại.

Văn Thuận, Quốc Việt, Lê Viktor... đều có thể trở thành "bài tẩy" và từng không ít lần tỏa sáng khi cơ hội đến tay. Khi đánh thức khả năng của hàng lang này, đội bóng của ông Kim mới mở khóa hoàn toàn sức mạnh hàng công.