U.23 Malaysia đẩy... HLV Kim Sang-sik vào thế khó

U.23 Malaysia không quá hay nhưng...

Tại lượt trận thứ hai của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 vào chiều qua (6.12), U.23 Lào có thời điểm đã gây bất ngờ trên sân Rajamangala khi đụng độ đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U.23 Malaysia. Ở trận đầu tiên, U.23 Lào đã thể hiện sự tiến bộ lớn về mặt chuyên môn, khiến U.23 VN phải rất chật vật mới có thể giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Đình Bắc. Nếu như trước VN, U.23 Lào phải bám đuổi tỷ số, thì khi gặp Malaysia, đội bóng của HLV Ha Hyeok-jun thậm chí đã có bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 4 do công của Xaysombath Bounphaeng (cầu thủ đã từng sang VN thi đấu giải Thanh Niên sinh viên VN và giải quốc tế).

U.23 Malaysia (trái) đã lội ngược dòng thành công trước Lào để tạm đứng đầu bảng B ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Lào chơi đơn giản và nhập cuộc với tốc độ cao để khiến đối thủ bất ngờ. Cự ly đội hình được duy trì tốt bên phần sân nhà. Những tình huống tổ chức phản công của đội bóng xứ sở triệu voi diễn ra chớp nhoáng, đánh trực diện ở khu vực trung lộ bằng những pha xử lý ít chạm. U.23 Malaysia phần nào bị choáng trước sự chủ động của U.23 Lào. Tuyến giữa của U.23 Malaysia tranh chấp và kiểm soát bóng không quá tốt. Ban đầu họ khá bế tắc về mặt ý tưởng, chủ yếu tổ chức các miếng đánh từ biên rồi tạt vào trong để tận dụng lợi thế về thể hình của các tiền đạo. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của U.23 Malaysia (Harry Danish ghi) ở phút 33 cũng đến từ một pha bóng như thế, nhưng công lớn lại thuộc về cầu thủ phòng ngự bên phía U.23 Lào khi phá bóng hụt khó tin.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những suy tính khi chứng kiến U.23 Malaysia thắng Lào

Hiệp 2 chứng kiến U.23 Lào dồn lên mạnh mẽ buộc đối phương phải lùi về phòng ngự. Việc quá mải mê tấn công đã trở thành con dao hai lưỡi và U.23 Malaysia với những chân chạy cánh tốc độ đã biết cách khai thác khoảng trống khi đội hình đối phương dâng cao. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Haqimi Azim (phút 60) xuất phát từ một pha đánh biên. Đây là bàn thắng bước ngoặt của trận đấu, giúp đôi chân của "Những chú hổ" trở nên thanh thoát hơn. Sự hưng phấn giúp U.23 Malaysia có thêm 2 bàn thắng nữa, nhờ công của Moses Raj (phút 62) và Abu Khalil (phút 90).

U.23 Malaysia đánh bại U.23 Lào với tỷ số chung cuộc 4-1. Như vậy, U.23 Lào đã chính thức dừng chân tại đại hội sau 2 trận toàn thua. U.23 Malaysia với chiến thắng đầu tay ở SEA Games đã vươn lên chiếm vị trí nhất bảng B (3 điểm, hiệu số +3). Trong khi đó, U.23 VN rơi xuống nhì bảng với 3 điểm, hiệu số +1. Cục diện ở bảng B sau 2 lượt trận đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế khó. Khuất Văn Khang và các đồng đội buộc phải thắng U.23 Malaysia ở lượt trận cuối để giành ngôi nhất bảng thì mới cầm chắc tấm vé vào bán kết.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội, được chia vào 3 bảng. Các bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Đội đứng nhất ở mỗi bảng cùng đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.