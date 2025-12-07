Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia

Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
07/12/2025 17:00 GMT+7

Trong buổi tập chiều 7.12 của đội U.23 Việt Nam, trung vệ Phạm Lý Đức có những trao đổi về mặt chuyên môn với trợ lý Lee Jung-soo của HLV Kim Sang-sik.

Khoảng 15 giờ 40, đội U.23 Việt Nam có mặt tại sân RABC (Bangkok) để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. So với những buổi tập trước, thời gian khởi động, tập các bài đơn giản được rút ngắn lại. HLV Kim Sang-sik muốn được tập chiến thuật, đá đối kháng nhiều hơn để cải thiện lối chơi cho đội U.23 Việt Nam.

Sự nghiêm túc, tập trung của đội U.23 Việt Nam được đẩy lên cao độ. Ngay từ đầu buổi tập, trung vệ Lý Đức đã tích cực chia sẻ chuyên môn cùng HLV Lee Jung-soo. Cả 2 nói chuyện bằng tiếng Anh, dùng thêm ngôn ngữ cơ thể để dễ truyền đạt ý tưởng.

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 1.

Ở thời điểm đội U.23 Việt Nam tập luyện, trời vẫn rất nắng nên HLV Kim Sang-sik tiếp tục đeo kính râm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 2.

Trợ lý Lee Jung-soo trao đổi chuyên môn với Lý Đức

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 3.

Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội cũng chịu khó lắng nghe và tích cực phản hồi

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 4.

Lý Đức là trung vệ hàng đầu của lứa U.23 Việt Nam hiện tại, là chỗ dựa về chuyên môn lẫn tinh thần bởi anh luôn thi đấu rất máu lửa, hay trò chuyện cùng đồng đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 5.

HLV Kim Sang-sik cũng nói chuyện riêng với trợ lý Lưu Danh Minh khá lâu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 6.

Chiến thắng 4-1 của Malaysia trước Lào khiến đội U.23 Việt Nam rơi xuống nhì bảng và phải thắng ở lượt cuối để chiếm ngôi đầu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 7.

Vì thế, tất cả cầu thủ đều rất tập trung

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia- Ảnh 8.

Xuân Bắc tập luyện với chiếc băng đầu gối nhưng vẫn rất cố gắng để nuốt trọn giáo án

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau phần khởi động, đội U.23 Việt Nam chia đội hình đá đối kháng. Tiếp theo đó, HLV Kim Sang-sik cho học trò luyện dứt điểm và tập các bài chuyên môn khác. Vào lúc 16 giờ ngày 11.12, đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trên sân Rajamangala.

