Lý Đức trao đổi riêng với trợ lý HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam quyết đánh bại Malaysia

Khoảng 15 giờ 40, đội U.23 Việt Nam có mặt tại sân RABC (Bangkok) để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. So với những buổi tập trước, thời gian khởi động, tập các bài đơn giản được rút ngắn lại. HLV Kim Sang-sik muốn được tập chiến thuật, đá đối kháng nhiều hơn để cải thiện lối chơi cho đội U.23 Việt Nam.
Sự nghiêm túc, tập trung của đội U.23 Việt Nam được đẩy lên cao độ. Ngay từ đầu buổi tập, trung vệ Lý Đức đã tích cực chia sẻ chuyên môn cùng HLV Lee Jung-soo. Cả 2 nói chuyện bằng tiếng Anh, dùng thêm ngôn ngữ cơ thể để dễ truyền đạt ý tưởng.
Sau phần khởi động, đội U.23 Việt Nam chia đội hình đá đối kháng. Tiếp theo đó, HLV Kim Sang-sik cho học trò luyện dứt điểm và tập các bài chuyên môn khác. Vào lúc 16 giờ ngày 11.12, đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trên sân Rajamangala.
