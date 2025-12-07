Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh úy lạo U.23 Việt Nam trước trận chiến sống còn với Malaysia

Linh Nhi
Linh Nhi
(từ Thái Lan)
07/12/2025 14:59 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam đã đến Thái Lan vào trưa nay 7.12 và chiều cùng ngày, lãnh đạo đoàn sẽ gặp gỡ đội U.23 Việt Nam.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam thăm và động viên U.23 Việt Nam 

Dự kiến vào lúc 15 giờ 45 chiều nay, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ông Nguyễn Hồng Minh cùng phó đoàn Hoàng Quốc Vinh sẽ tới sân tập của đội tuyển U.23 Việt Nam để thăm hỏi và động viên các cầu thủ trước thềm trận đấu quan trọng gặp U.23 Malaysia vào ngày 11.12. 

Được biết, buổi tập lần này của U.23 Việt Nam mang tính chất hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật, đặc biệt là các tình huống phối hợp nhỏ và khả năng chuyển trạng thái. Đội đã trực tiếp xem U.23 Malaysia đấu Lào ngày 6.12 và có sự điều chỉnh để đối phó với đối thủ, hướng đến chiến thắng.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh úy lạo U.23 Việt Nam trước trận chiến sống còn với Malaysia- Ảnh 1.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (giữa) và phó đoàn Hoàng Quốc Vinh

Ảnh: Bùi Lượng

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh úy lạo U.23 Việt Nam trước trận chiến sống còn với Malaysia- Ảnh 2.

Đội U.23 Việt Nam trên sân Rajamangala ngày 6.12

Việc lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam trực tiếp tới sân vào thời điểm này được xem là nguồn động viên tinh thần lớn cho toàn đội, nhất là khi U.23 đang chịu nhiều áp lực về thành tích cũng như kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.

Ngành thể thao nhiều lần nhấn mạnh rằng đội tuyển U.23 Việt Nam cũng như các đội tuyển khác của đoàn, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Lãnh đạo đoàn cho biết việc đến thăm trực tiếp giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình tập luyện, đời sống sinh hoạt của các cầu thủ, đồng thời chia sẻ, khích lệ để toàn đội giữ tinh thần thoải mái và quyết tâm cao nhất.

Lãnh đạo đoàn cũng đánh giá cao nỗ lực của ban huấn luyện và cầu thủ U.23 Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc, thái độ tập trung và tinh thần đoàn kết chính là những yếu tố then chốt giúp đội tuyển tự tin hướng tới mục tiêu tại SEA Games. Đây cũng là động lực quan trọng giúp U.23 Việt Nam thêm tự tin hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại SEA Games sắp tới.


Khám phá thêm chủ đề

