Thái Lan chào đón đoàn thể thao Việt Nam đến nơi an toàn: Mục tiêu 110 HCV SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức xuất phát từ sáng 7.12. Sau vài tiếng đồng hồ di chuyển, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng nhiều HLV, VĐV... đã có mặt ở Bangkok (Thái Lan) vào 11 giờ 30, bắt đầu hành trình tranh tài tại SEA Games 33.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 Ảnh: Bùi Lượng

Rạng rỡ trong màu áo đỏ đồng phục của đoàn thể thao Việt Nam, tay chèo Nguyễn Thị Hương chia sẻ, tại kỳ SEA Games trước, đua thuyền không có trong chương trình thi đấu nên tại kỳ SEA Games này, cô và các đồng đội thêm quyết tâm, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.



Là một trong các bác sĩ phục vụ cho các VĐV trong quá trình thi đấu tại đại hội, bác sĩ Nguyễn Văn Triển (Bệnh viện Thể thao Việt Nam) xúc động: "Dù đã được 7 lần đồng hành cùng đoàn Việt Nam nhưng lần nào tôi cũng xúc động. Không chỉ riêng tôi mà các bác sĩ, kỹ thuật viên trong Đoàn cũng sẽ nỗ lực phục vụ để các VĐV thi đấu đạt thành tích cao nhất".



Thể thao Việt Nam giữ vị trí tốp đầu khu vực

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia tham gia thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh

Trên cơ sở phân tích lực lượng và tương quan thành tích trong khu vực, đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 90 đến 110 HCV, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ. Toàn thể cán bộ, chuyên gia, HLV và VĐV đoàn thể thao Việt Nam đều nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi thi đấu vì vinh quang của Tổ quốc, vì niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 đã hoàn tất, bảo đảm toàn đoàn thể thao Việt Nam có sự sẵn sàng cao nhất để bước vào tranh tài ở đại hội.

Tại SEA Games 33, các VĐV hướng tới thi đấu trung thực, cao thượng, tuân thủ tuyệt đối các quy định của ban tổ chức và nước chủ nhà; giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực; bứ phá ở các môn trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic; xây dựng hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi VĐV mang trên mình trách nhiệm và niềm tự hào khi thi đấu vì Tổ quốc, quyết tâm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.