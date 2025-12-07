Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lên đường dự SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam khẳng định: ‘Sẽ mang vinh quang về Tổ quốc’
Bùi Lượng
07/12/2025 14:58 GMT+7

Sáng 7.12, trước giờ lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam thể hiện quyết tâm lớn hướng đến mục tiêu giành thành tích cao.

SEA Games 33 sẽ khai mạc vào ngày 9.12. Đại hội lần này không chỉ là một sự kiện thể thao khu vực; đó còn là nơi ý chí, bản lĩnh và khát vọng của thể thao Việt Nam được thử thách và tỏa sáng. Mỗi VĐV đoàn thể thao Việt Nam khi bước vào đấu trường SEA Games là bước vào hành trình thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc và vì trách nhiệm trước Tổ quốc.

Lên đường dự SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam khẳng định: ‘Sẽ mang vinh quang về Tổ quốc’

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia tham gia thi đấu ở 47/66 môn, góp mặt tại 443/573 nội dung thi đấu.

Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên lên đường trong sáng 7.12 gồm các cán bộ đoàn, các đội tuyển xe đạp, đua thuyền canoeing, bơi, mô tô nước, cầu mây, thể dục dụng cụ… mang theo quyết tâm và kỳ vọng lớn lao khi bước vào đấu trường khu vực. Khoảng 11 giờ 30, đoàn sẽ có mặt tại Thái Lan.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: "Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Đại hội lần này không chỉ là một sự kiện thể thao khu vực; đó còn là nơi ý chí, bản lĩnh và khát vọng của thể thao Việt Nam được thử thách và tỏa sáng. Mỗi VĐV đoàn thể thao Việt Nam khi bước vào đấu trường SEA Games là bước vào hành trình thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc và vì trách nhiệm trước Tổ quốc.

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực, đồng thời là bước chuẩn bị cho ASIAD 2026 và Olympic 2028, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng lực lượng VĐV đủ mạnh, có chiều sâu; triển khai công tác huấn luyện một cách bài bản, khoa học; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế để toàn đoàn sẵn sàng bước vào thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

