Khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch, HLV Malaysia vẫn khẳng định:

Chiều 6.12.2025, sau khi U.23 Malaysia giành chiến thắng 4–1 trước U.23 Lào tại SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của Malaysia đã dành những lời ngợi khen cho U.23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch, nhưng cũng đồng thời khẳng định quyết tâm của đội nhà trước cuộc đối đầu sắp tới.

Ông Zain cho biết đội U.23 Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 nên chiến thắng khiến ông hạnh phúc.

Vào ngày 11.12, đội U.23 Malaysia sẽ chạm trán U.23 Việt Nam ở trận cuối vòng bảng. Khi được hỏi về trận đối đầu với Việt Nam sắp đến, ông Zain cho biết Việt Nam luôn là ứng cử viên vô địch hàng đầu, tuy nhiên U23 Malaysia không được phép thua.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc, HLV Ha Hyeok-jun lý giải thêm về thất bại của U.23 Lào.

HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ: "Chúng tôi còn thiếu nhiều yếu tố để có thể giành chiến thắng như chiến thuật, thể lực. Chúng tôi cần cải thiện nhiều điều hơn nữa. Đội mạnh hơn đã chiến thắng. Có nhiều lý do khiến Lào liên tục thua như vậy. Đầu tiên, giải VĐQG trong nước cần phải mạnh, như thế chúng tôi mới có cơ sở để chọn các cầu thủ giỏi. Giải VĐQG Lào rất yếu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng tuân thủ chiến thuật, nhưng thể lực yếu, khi xuống thể lực thì mọi thứ không còn theo kế hoạch".

"Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Khi gặp U.23 Malaysia, chúng tôi vừa chỉ gặp U.23 Việt Nam vào 3 ngày trước, nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết ai mạnh hơn thì cần đợi 2 đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị" - HLV Ha Hyeok-jun nói thêm

U.23 Lào đã chơi cả 2 trận ở vòng bảng SEA Games 33. Họ để thua U.23 Việt Nam 1-2 và tiếp tục thất bại 1-4 trước U.23 Malaysia. Điều này đồng nghĩa sau 2 thất bại liên tiếp, đội U.23 Lào chính thức chia tay SEA Games 33 từ sớm.