Xuân Bắc trở lại, HLV Kim đổi phong cách: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng
Video Thể thao

Xuân Bắc trở lại, HLV Kim đổi phong cách: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/12/2025 14:47 GMT+7

Ngày 6.12, đội U.23 Việt Nam chuyển sang tập buổi sáng để có thời gian trực tiếp xem đối thủ Malaysia thi đấu. Tiền vệ Xuân Bắc, người dính chấn thương trong trận gặp Lào cũng đã trở lại.

Kể từ khi sang Thái Lan, đội U.23 Việt Nam chủ yếu duy trì lịch tập buổi chiều, với khung giờ gần giống giờ thi đấu ở vòng bảng (16 giờ). Thế nhưng sáng 6.12, HLV Kim Sang-sik bất ngờ “đổi gió”, kéo cả đội ra sân lúc 10 giờ 30. Và cũng từ đó, buổi tập bỗng trở nên “nắng chói chang” đúng nghĩa, không chỉ vì thời tiết Bangkok rơi vào khoảng 28 độ C, nắng nhiều nhưng gió nhẹ, mà còn vì HLV Kim xuất hiện với… chiếc kính râm đầy phong cách.

Xuân Bắc trở lại, HLV Kim đổi phong cách: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng

Trong buổi tập này, toàn đội được trở lại tập chung theo một giáo án đồng nhất. Sự xuất hiện trở lại của Xuân Bắc sau thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương cũng tạo bầu không khí phấn khởi. Như vậy, U.23 Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất, không còn ca đau nào phải nắn nót giữ chân.

Tinh thần quyết tâm của toàn đội thể hiện rõ từ từng động tác chạy đà, các pha xử lý lẫn sự tập trung trong những bài chiến thuật. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam cũng phải hết sức cẩn trọng, bởi mặt sân tập RBAC vốn tương đối khô cứng, lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương - đặc biệt khi đội chuyển sang các phần đấu đối kháng hoặc xử lý tốc độ cao.

HLV Kim xuất hiện với chiếc kính râm đầy phong cách

HLV Kim xuất hiện với chiếc kính râm đầy phong cách

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo kế hoạch, chiều 6.12, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển đến sân Rajamangala để theo dõi trận đấu giữa U.23 Malaysia và Lào. Việc dự khán trực tiếp không chỉ giúp các cầu thủ có góc nhìn rõ hơn về đối thủ, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện “soi” những chi tiết quan trọng trước trận cuối bảng B của U.23 Việt Nam.

Tuyên bố chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia, Minh Phúc cùng U.23 Việt Nam đi xem đối thủ đấu

Tuyên bố chỉnh thước ngắm để thắng Malaysia, Minh Phúc cùng U.23 Việt Nam đi xem đối thủ đấu

Sau 1 ngày được BHL cho nghỉ ngơi, thả lỏng thì tinh thần của toàn đội đang rất quyết tâm quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Chàng trai Thái gốc Việt tự học Tiếng Việt để… cổ vũ bóng đá nữ

Kỳ SEA Games cuối của sự nghiệp, Phạm Hải Yến nói lời gan ruột

