Kỳ SEA Games cuối của sự nghiệp, Phạm Hải Yến nói lời gan ruột
Video Thể thao

Kỳ SEA Games cuối của sự nghiệp, Phạm Hải Yến nói lời gan ruột

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/12/2025 21:49 GMT+7

Ở tuổi 31, sau nhiều năm cùng tuyển nữ Việt Nam bước lên bục vinh quang, Hải Yến thừa nhận rằng kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan lần này có thể sẽ là lần cuối cô được cháy hết mình trong màu áo đội tuyển tại sân chơi khu vực.

Chiều tối 4.12, trên SVĐ Saen Suk, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập luyện cuối cùng trước trận ra quân SEA Games 33 gặp Malaysia vào ngày 5.12.

Chia sẻ với báo chí trước giờ tập luyện. Trước khi bước vào buổi tập, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến đã dành thời gian trao đổi với truyền thông báo chí, chia sẻ về tinh thần chuẩn bị của toàn đội cũng như sự quyết tâm hướng đến một khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Dự SEA Games cuối cùng, Phạm Hải Yến mong 'đầu xuôi đuôi lọt' - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập luyện cuối cùng trước trận ra quân SEA Games 33 gặp Malaysia vào ngày 5.12

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở tuổi 31, sau nhiều năm cùng tuyển nữ Việt Nam bước lên bục vinh quang, Hải Yến thừa nhận rằng kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan lần này có thể sẽ là lần cuối cô được cháy hết mình trong màu áo đội tuyển tại sân chơi khu vực.

Chính vì thế, trận mở màn gặp Malaysia ngày 5.12 trên sân Chonburi càng khiến Hải Yến thêm quyết tâm, với mong muốn khởi đầu thật tốt cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận ra quân gặp Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 5.12.

