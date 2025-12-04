Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quốc Việt tiếc vì chưa ghi bàn, quyết tâm lấy 3 điểm trận gặp Malaysia
Video Thể thao

Tiểu Bảo
04/12/2025 20:41 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt tin tưởng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn ở trận thứ 2 và đánh bại U.23 Malaysia để đoạt ngôi đầu bảng B.

Chiều 4.12, trên sân tập RBAC Stadium, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện, hướng đến cuộc đối đầu Malaysia vào ngày 11.12 tới.

Quốc Việt tiếc vì chưa ghi bàn, quyết tấm lấy 3 điểm trận gặp Malaysia

Trả lời báo chí trước thềm buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có những chia sẻ đáng chú ý về tinh thần toàn đội, cũng như tình huống tranh cãi liên quan đến bàn thắng không được công nhận ở trận gặp đội tuyển U23 Lào.

Quốc Việt quyết tâm giành 3 điểm trước Malaysia tại sea games 33 - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt Trả lời báo chí trước thềm buổi tập

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong buổi gặp gỡ nhanh với truyền thông tại sân vận động của Trường đại học RBAC, Quốc Việt mang đến thêm những thông tin tích cực cho người hâm mộ. Tiền đạo sinh năm 2003 cho biết tình trạng chấn thương của tiền vệ Xuân Bắc đã có tiến triển, và đồng đội của anh hoàn toàn có thể trở lại nếu mọi thứ diễn biến thuận lợi.

Đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Trước đó, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự sẽ đến sân để theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Lào, diễn ra lúc 16 giờ ngày 6.12. Phải thắng trận gặp Malaysia, cơ hội vào bán kết của U.23 Việt Nam mới rộng mở.

