Chàng trai Thái gốc Việt tự học Tiếng Việt để… cổ vũ bóng đá nữ
Nghi Thạo - Quang Tuyến
05/12/2025 22:39 GMT+7

Chiến thắng 7-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận mở màn bảng B SEA Games 33 không chỉ đến từ sức mạnh trên sân cỏ, mà còn được tiếp thêm bởi những cổ động viên đặc biệt trên khán đài sân Chonburi Daikin. Từ những kiều bào xa quê đến các gia đình người Thái mang trong mình tình yêu dành cho Việt Nam, tất cả đã góp phần tạo nên bầu không khí đỏ rực, đầy cảm xúc trong ngày ra quân.

Sắc đỏ tiếp lửa nơi đất Thái

Trong chiến thắng tưng bừng 7-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, sắc đỏ từ một góc khán đài sân Chonburi Daikin như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cô gái Việt Nam.

Họ là những cổ động viên đang sinh sống tại Thái Lan, vượt quãng đường xa, mang theo tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam bằng một cách rất riêng.

Giữa góc khán đài rực sắc đỏ ấy là Minh, chàng trai 19 tuổi, người Thái gốc Việt, cùng gia đình có mặt tại sân từ 11 giờ trưa để chờ xem đội tuyển thi đấu.

Tự học tiếng Việt để… cổ vũ cho Việt Nam

Chia sẻ với chúng tôi, Minh nói bằng tiếng Việt khá rõ ràng, thành quả của hành trình tự học suốt vài năm. "Em yêu Việt Nam. Em luôn ủng hộ đội tuyển cả nữ lẫn nam và cả các môn thể thao khác."

Dù sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, Minh luôn tự hào về gốc gác Việt Nam của mình. Cậu kể rằng mình học tiếng Việt chủ yếu để có thể trò chuyện với mẹ, và cũng để những khoảnh khắc cổ vũ như hôm nay trở nên trọn vẹn nhất.

"Em học tiếng Việt được 2–3 năm rồi. Mẹ đăng ký cho em khóa học online. Khi rảnh hoặc nghỉ hè thì em tự luyện thêm để nói cho rõ và giống người Việt nhất."

Sắc đỏ trên khán đài sân Chonburi Daikin

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ra sân, Minh đi cùng bố mẹ và em gái. Cả gia đình khoác áo đỏ, cầm cờ Việt Nam và hòa cùng dòng người cổ vũ đầy cuồng nhiệt trên khán đài.

Trên các khán đài Chonburi Daikin, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những kiều bào, những gia đình gốc Việt hay người Thái yêu Việt Nam mang theo trống, cờ, băng rôn… Tất cả cùng hô vang hai tiếng “Việt Nam”, tạo nên khoảnh khắc xúc động trong trận ra quân.

Với họ, bóng đá không chỉ là một trận đấu. Đó là nhịp cầu kết nối cộng đồng người Việt xa xứ, là cách để họ tìm lại cảm giác gần gũi với quê hương, dù đang ở nơi đất khách.

HLV Mai Đức Chung: 'Trận mở màn rất khó, nhưng chúng tôi đã vượt qua'

