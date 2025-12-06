Sáng 6.12, chỉ một ngày sau chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập hồi phục trên sân Saen Suk. Không khí toàn đội hứng khởi.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện đầy khí thế sau trận mở màn hoàn hảo

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Hải Linh cho biết toàn đội luôn rèn luyện để thi đấu linh hoạt hơn, cũng như tuân theo chiến thuật do huấn luận viên đề ra để có được kết quả tốt nhất.

Nhìn về trận gặp Philippines, Hải Linh thừa nhận đây sẽ là thử thách không dễ dàng.

Với tinh thần lên cao, lực lượng ổn định và sự tin tưởng của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến trận đấu thứ hai với sự quyết tâm mạnh mẽ.