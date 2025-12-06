Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện đầy khí thế sau trận mở màn hoàn hảo
Video Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện đầy khí thế sau trận mở màn hoàn hảo

TT Phát triển Nội dung số
06/12/2025 16:22 GMT+7

Sáng 6.12, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập trên sân Saen Suk với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng đậm trước Malaysia. Bầu không khí tích cực lan tỏa từ các cầu thủ đến ban huấn luyện, trong đó HLV Mai Đức Chung tỏ rõ sự tự tin. Tiền vệ Hải Linh cho biết toàn đội đang giữ quyết tâm cao nhất để hướng đến trận đấu quan trọng gặp Philippines.

Sáng 6.12, chỉ một ngày sau chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập hồi phục trên sân Saen Suk. Không khí toàn đội hứng khởi.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện đầy khí thế sau trận mở màn hoàn hảo

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Hải Linh cho biết toàn đội luôn rèn luyện để thi đấu linh hoạt hơn, cũng như tuân theo chiến thuật do huấn luận viên đề ra để có được kết quả tốt nhất.

Nhìn về trận gặp Philippines, Hải Linh thừa nhận đây sẽ là thử thách không dễ dàng.

Với tinh thần lên cao, lực lượng ổn định và sự tin tưởng của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến trận đấu thứ hai với sự quyết tâm mạnh mẽ.

