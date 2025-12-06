Anh - Pháp gặp khó

Đội tuyển Anh rơi vào bảng L với Croatia, Ghana và Panama – nhóm đối thủ bị HLV Thomas Tuchel đánh giá là "không ai dễ chơi". Nhà cầm quân khẳng định World Cup 2026 "không có đội yếu", đồng thời cảnh báo Croatia lẫn Ghana đều giàu kinh nghiệm gây khó dễ cho các ông lớn.

Trong khi đó, Pháp chạm trán Na Uy ngay vòng bảng, trận đấu hứa hẹn bùng nổ với màn "đọ súng" giữa Mbappe và Haaland. Adrien Rabiot thừa nhận: "Đây là bảng đấu mạnh, không được phép chủ quan".

Các “ông lớn” nói gì sau lễ bốc thăm World Cup: Liệu có màn đối đầu Ronaldo - Messi?

Bồ Đào Nha tự tin, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh

Rơi vào bảng K cùng Uzbekistan, Colombia và đội thắng play-off, Bồ Đào Nha được đánh giá có bảng đấu vừa sức. Dù vậy, HLV Roberto Martinez giữ thái độ thận trọng nhưng đầy khát vọng: "Chúng tôi đến để làm điều bóng đá Bồ Đào Nha chưa từng đạt được".

HLV Roberto Martinez giữ thái độ thận trọng khi nói về kết quả bốc thăm ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi về vị trí của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu sự ngưỡng mộ: “Khát khao là thứ biến Ronaldo thành hình mẫu cho mọi cầu thủ. Cậu ấy vẫn là đội trưởng, là tấm gương và là nhân tố vô cùng quan trọng của tập thể”.

Bồ Đào Nha đặt mục tiêu đứng đầu bảng K. Nếu kịch bản này xảy ra và Argentina giành ngôi nhất bảng J, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi màn thư hùng Ronaldo - Messi ở tứ kết, một viễn cảnh khiến cả thế giới chờ đợi.

Argentina - lá thăm "dễ thở" nhưng vẫn thận trọng

Argentina - đương kim vô địch - rơi vào bảng J được xem là dễ nhất giải, với Algeria, Áo và Jordan. Tuy nhiên HLV Lionel Scaloni cảnh báo: "Nếu họ có mặt ở World Cup, họ xứng đáng được tôn trọng".

Scaloni từ chối nói trước về khả năng chạm trán Bồ Đào Nha ở vòng loại trực tiếp và cập nhật rằng Messi "về lý thuyết vẫn ổn" cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Ronaldo - Messi: Cuộc hẹn cuối cùng?

Suốt 5 kỳ World Cup từ 2006 đến 2022, hai huyền thoại chưa từng đối đầu nhau. World Cup 2026 rất có thể là lần cuối họ cùng góp mặt, và lần đầu họ có cơ hội chạm trán ở vòng tứ kết.

Nếu cả Argentina lẫn Bồ Đào Nha đứng nhất bảng và vượt qua vòng 1/8, thế giới bóng đá sẽ được chứng kiến trận đấu lịch sử mà người hâm mộ chờ đợi gần 20 năm: Ronaldo và Messi, kỳ thư hùng cuối cùng trên sân khấu World Cup.