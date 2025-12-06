Trước khi Rajamangala trở thành sân vận động quốc gia Thái Lan, vai trò này từng thuộc về Suphachalasai cho đến ASIAD 1998 – thời điểm Thái Lan xây dựng sân Rajamangala mới với sức chứa lớn hơn.

Sân Suphachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!

Theo thông báo từ ban tổ chức, môn điền kinh SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Suphachalasai từ ngày 11 đến 16.12, thi đấu trong 5 ngày và nghỉ toàn bộ ngày chủ nhật 14.12.

Nằm giữa trung tâm Bangkok, sân Suphachalasai – công trình giàu lịch sử với hệ thống trang thiết bị hiện đại – đã được chỉnh trang với lớp mặt sân mới, sẵn sàng cho những nội dung điền kinh tốc độ. Không gian khán đài, hệ thống ánh sáng, bảng thông báo điện tử cũng được kiểm tra, chạy thử liên tục. Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối, trong khi bộ phận kỹ thuật rà soát hệ thống điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn. Các lối di chuyển và biển chỉ dẫn dành cho VĐV cũng được bố trí lại theo nhận diện SEA Games 33.

SEA Games đang đến rất gần và Suphachalasai trở thành một trong những điểm nóng được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, bên cạnh sân Rajamangala – nơi bóng đá nam tranh tài. Bởi điền kinh, bóng đá nam và bơi luôn là thế mạnh của thể thao Việt Nam.

Điền kinh Việt Nam từng dẫn đầu SEA Games ba kỳ liên tiếp (2017, 2019, 2022), trước khi Thái Lan lấy lại vị trí số 1 ở SEA Games 32 với 14 HCV. Năm nay, lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều giúp Thái Lan tiếp tục được đánh giá cao. Tuy vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn là một trong những thế lực mạnh của khu vực. Với lực lượng kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu hết mình, cạnh tranh sòng phẳng và hướng đến việc đòi lại ngôi đầu – đồng thời khẳng định bản lĩnh và sự bền bỉ của điền kinh Việt Nam tại đấu trường SEA Games.