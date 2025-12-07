Malaysia gặp 'tai họa' sau trận thắng Lào, chỉ còn 18 cầu thủ để đại chiến U.23 Việt Nam

U.23 Malaysia đã có trận ra quân thành công tại SEA Games 33 khi đánh bại U.23 Lào 4-1 (6.12). Kết quả này giúp thầy trò HLV Nafuzi Zain có 3 điểm cùng hiệu số +3, vươn lên dẫn đầu bảng B. Giới chuyên môn Malaysia nhận định, đây là lợi thế tinh thần lớn, sẽ giúp U.23 Malaysia bước vào trận quyết đấu với U.23 Việt Nam (11.12) với sự tự tin cao.

Dù vậy, theo trang Bharian, sau trận thắng U.23 Lào, U.23 Malaysia phải chịu thêm những tổn thất về mặt lực lượng. Theo đó, hiện 1 cầu thủ U.23 Malaysia đang bị sốt và đội ngũ y tế của đội phải kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình của các cầu thủ còn lại. Đồng thời, 2 cầu thủ khác của đội U.23 Malaysia cũng được xác định gặp chấn thương và khả năng góp mặt ở trận gặp U.23 Việt Nam vẫn còn đang bỏ ngỏ. Dù vậy, trang Bharian cho biết, ban huấn luyện đội U.23 Malaysia đã từ chối tiết lộ danh tính của những cầu thủ này.

U.23 Malaysia hiện chỉ còn 18 cầu thủ để tập luyện

Nhà báo Oleh Syafiq Aznan nhận định: “Với 3 trường hợp gặp sự cố mới nhất đã khiến đội hình của HLV Nafuzi Zain "mỏng" đi sau trông thấy. Thậm chí, hiện các bác sĩ vẫn chưa thể có kết luận cuối cùng và khả năng ra sân của họ. Tinh thần cũng như chiến thuật của U.23 Malaysia có thể bị ảnh hưởng nhiều nếu 3 cầu thủ này vắng mặt ở trận gặp U.23 Việt Nam”.

Ngoài 3 trường hợp trên, hiện U.23 Malaysia vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất tại SEA Games 33. Những cầu thủ quan trọng của đội là Aliff Izwan, Ubaidullah Shamsul và Fergus Tierney vẫn phải ở lại CLB, tham gia các trận đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia cũng như Cúp quốc gia Malaysia. Dự kiến, vào đầu tuần tới, đội bóng chủ quản của 3 cầu thủ này sẽ đưa ra quyết định rằng có “nhả” họ cho đội U.23 Malaysia hay không.

Bất chấp những khó khăn đang bủa vây, trong sáng 7.12, HLV Nafuzi Zain vẫn tỏ ra rất tự tin trong phần chia sẻ với truyền thông Malaysia: “Vì những vấn đề khác nhau ngoài sân cỏ nên hiện U.23 Malaysia chỉ có 18 cầu thủ có thể tập luyện. Dĩ nhiên, việc không có đủ đội hình cũng khiến ban huấn luyện gặp khó để triển khai các bài tập.

Đặc biệt, 2 trường hợp chấn thương gần nhất có thể ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội U.23 Malaysia. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của tất cả các cầu thủ còn lại trong đội. Dựa trên những gì họ đã thể hiện cho đến nay, tôi tự tin rằng U.23 Malaysia sẽ mang đến thử thách lớn cho U.23 Việt Nam. Chúng tôi vẫn sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, quyết tâm giành chiến thắng để có ngôi đầu, giành quyền vào bán kết”.

