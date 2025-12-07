Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33

Nguyễn Thùy Linh mở màn bằng một chiến thắng giàu hy vọng, nhưng đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Malaysia quá mạnh. Dù vậy, kết quả này nằm trong dự đoán của giới chuyên môn khi khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn còn. Người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi Thùy Linh tỏa sáng ở nội dung đơn nữ trong những ngày thi đấu tiếp theo