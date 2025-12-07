Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33

Sáng 7.12, cầu lông Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung này, Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội chạm trán đối thủ cực mạnh Malaysia. Thể thức thi đấu gồm 5 trận: 3 trận đơn và 2 trận đôi. Bên cạnh chuyên môn, hình ảnh những cô gái Việt Nam vừa bản lĩnh, vừa duyên dáng trên sân đấu cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong ngày ra quân.
Nguyễn Thùy Linh thi đấu mở màn cho tuyển Việt Nam và có màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước tay vợt số 1 của Malaysia, qua đó mang lại chiến thắng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam trong ngày ra quân SEA Games 33
Trong trận mở màn, VĐV Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận đấu đánh đơn gặp tay vợt số 1 của đội Malaysia - Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới)
Tay vợt Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm trong quãng cuối trận, san bằng điểm số 18/18, 19/19
Karupathevan Letshanaa chạm mốc 20 trước, nhưng Thùy Linh đã cứu "match point" đầu tiên thành công khi quân bình điểm số 20/20. Thùy Linh cứu thêm 1 "match point" nữa (21/21), trước khi thắng 23/21
Tuy cầu lông nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng quan trọng, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước các VĐV của Malaysia.
Ở trận đơn nữ thứ hai, Vũ Thị Trang gặp rất nhiều khó khăn đối đầu Ling Ching Wong – tay vợt số 2 của Malaysia và hiện xếp hạng 44 thế giới
Trang bước vào trận với sự điềm tĩnh của một đàn chị
Ở trận đơn nữ thứ hai, Vũ Thị Trang thi đấu quả cảm, đặc biệt ở hiệp cuối vẫn kiên trì bám đuổi từng điểm nhưng cuối cùng đành chấp nhận thất bại
Ở trận đôi thứ ba, cặp Phạm Thị Diệu Ly – Phạm Thị Khánh phải đối đầu bộ đôi Pearly Tan – Muralitharan Thinaah, hiện xếp hạng 2 thế giới ở nội dung đôi nữ
Những pha đập cầu uy lực, các tình huống phòng thủ bền bỉ hay các điểm số giằng co đều phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc của đội tuyển
Hai tay vợt của Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng đành thua chóng vánh 0-2 (12/21, 8/21) trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội
Ở trận đơn nữ cuối cùng, Bùi Bích Phương đối đầu Zulaikha Siti. Ở ván đầu, cô có thời điểm nắm lợi thế nhưng những pha xử lý thiếu chính xác cuối set khiến thua 19-21. Sang ván hai, Bích Phương tiếp tục thất bại sát nút 19-21 và thua chung cuộc 0-2
Nguyễn Thùy Linh mở màn bằng một chiến thắng giàu hy vọng, nhưng đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Malaysia quá mạnh. Dù vậy, kết quả này nằm trong dự đoán của giới chuyên môn khi khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn còn. Người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi Thùy Linh tỏa sáng ở nội dung đơn nữ trong những ngày thi đấu tiếp theo
