Thể thao SEA Games 33

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
07/12/2025 16:25 GMT+7

Ngày thi đấu đầu tiên của cầu lông SEA Games 33 ghi nhận tinh thần quả cảm của các tay vợt nữ Việt Nam. Những bóng hồng xinh đẹp giữ sự tập trung cao độ, thi đấu quyết liệt và tạo khí sôi nổi ngay từ pha cầu mở màn.

Sáng 7.12, cầu lông Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung này, Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội chạm trán đối thủ cực mạnh Malaysia. Thể thức thi đấu gồm 5 trận: 3 trận đơn và 2 trận đôi. Bên cạnh chuyên môn, hình ảnh những cô gái Việt Nam vừa bản lĩnh, vừa duyên dáng trên sân đấu cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong ngày ra quân.

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu mở màn cho tuyển Việt Nam và có màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước tay vợt số 1 của Malaysia, qua đó mang lại chiến thắng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam trong ngày ra quân SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 2.

Trong trận mở màn, VĐV Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận đấu đánh đơn gặp tay vợt số 1 của đội Malaysia - Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 3.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 4.

Tay vợt Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm trong quãng cuối trận, san bằng điểm số 18/18, 19/19

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 5.

Karupathevan Letshanaa chạm mốc 20 trước, nhưng Thùy Linh đã cứu "match point" đầu tiên thành công khi quân bình điểm số 20/20. Thùy Linh cứu thêm 1 "match point" nữa (21/21), trước khi thắng 23/21

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 6.

Tuy cầu lông nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng quan trọng, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước các VĐV của Malaysia.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 7.

Ở trận đơn nữ thứ hai, Vũ Thị Trang gặp rất nhiều khó khăn đối đầu Ling Ching Wong – tay vợt số 2 của Malaysia và hiện xếp hạng 44 thế giới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 8.

Trang bước vào trận với sự điềm tĩnh của một đàn chị

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 9.

Ở trận đơn nữ thứ hai, Vũ Thị Trang thi đấu quả cảm, đặc biệt ở hiệp cuối vẫn kiên trì bám đuổi từng điểm nhưng cuối cùng đành chấp nhận thất bại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 10.

Ở trận đôi thứ ba, cặp Phạm Thị Diệu Ly – Phạm Thị Khánh phải đối đầu bộ đôi Pearly Tan – Muralitharan Thinaah, hiện xếp hạng 2 thế giới ở nội dung đôi nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 11.

Những pha đập cầu uy lực, các tình huống phòng thủ bền bỉ hay các điểm số giằng co đều phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc của đội tuyển

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 12.

Hai tay vợt của Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng đành thua chóng vánh 0-2 (12/21, 8/21) trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 13.

Ở trận đơn nữ cuối cùng, Bùi Bích Phương đối đầu Zulaikha Siti. Ở ván đầu, cô có thời điểm nắm lợi thế nhưng những pha xử lý thiếu chính xác cuối set khiến thua 19-21. Sang ván hai, Bích Phương tiếp tục thất bại sát nút 19-21 và thua chung cuộc 0-2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bóng hồng cầu lông Việt Nam và ngày khai màn thử thách tại SEA Games 33- Ảnh 14.

Nguyễn Thùy Linh mở màn bằng một chiến thắng giàu hy vọng, nhưng đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Malaysia quá mạnh. Dù vậy, kết quả này nằm trong dự đoán của giới chuyên môn khi khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn còn. Người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi Thùy Linh tỏa sáng ở nội dung đơn nữ trong những ngày thi đấu tiếp theo

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu, cầu lông Việt Nam vẫn không thể lật đổ Malaysia

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu, cầu lông Việt Nam vẫn không thể lật đổ Malaysia

Nguyễn Thùy Linh mang lại hy vọng khi mang lại chiến thắng ở trận đấu ra quân, nhưng đội Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ cực mạnh Malaysia, qua đó dừng bước ở nội dung đồng đội nữ môn cầu lông SEA Games 33.

Nóng: Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại tay vợt nữ số 1 Malaysia

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và đồng đội xuất trận, chinh phục núi lớn: Xem kênh nào?

