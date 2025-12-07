Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu, cầu lông Việt Nam vẫn không thể lật đổ Malaysia

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Thái Lan)
07/12/2025 14:46 GMT+7

Nguyễn Thùy Linh mang lại hy vọng khi mang lại chiến thắng ở trận đấu ra quân, nhưng đội Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ cực mạnh Malaysia, qua đó dừng bước ở nội dung đồng đội nữ môn cầu lông SEA Games 33.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục ở trận ra quân, nhưng...

Ở trận đấu đầu tiên của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra sáng 7.12, Nguyễn Thùy Linh ra sân và đã không khiến cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ phải thất vọng. Tay vợt Việt Nam để thua trong ván đầu, nhưng đã tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt số 1 của đội nữ Malaysia - Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới).

Ván 2 chứng kiến chiến thắng áp đảo 21/10 của Nguyễn Thùy Linh. Đến ván 3, tay vợt sinh năm 1997 nhiều thời điểm bị dẫn trước, nhưng đã vùng lên mạnh mẽ ở giai đoạn cuối và thắng nghẹt thở 23/21, qua đó đánh bại Letshanaa với tỷ số chung cuộc 2-1.

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu, cầu lông Việt Nam vẫn không thể lật đổ Malaysia- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh đem về chiến thắng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam ở SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu lông nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng quan trọng, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước các VĐV của Malaysia. Ở trận thứ hai (tiếp tục đấu đơn nữ) Vũ Thị Trang chạm trán Ling Ching Wong (tay vợt mạnh số 2 của đội nữ Malaysia, hạng 44 thế giới). Ở ván 1, Vũ Thị Trang để thua 14/21. Đến ván 2, bà xã của Nguyễn Tiến Minh thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng gay cấn 22/20, gỡ hòa 1-1 và nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ. Dù vậy, Vũ Thị Trang đã thua 14/21 ở ván 3, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 14/21 trước Ling Ching Wong.

Trận thứ 3 của nội dung đồng đội nữ môn cầu lông đấu đôi, khi cặp Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh chạm trán Pearly Tan - Muralitharan Thinaah (cặp đôi đứng số 2 trên bảng xếp hạng thế giới đôi nữ). Hai tay vợt của Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng đành thua chóng vánh 0-2 (12/21, 8/21) trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội.

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu, cầu lông Việt Nam vẫn không thể lật đổ Malaysia- Ảnh 2.

Vũ Thị Trang chơi hay và giật lại chiến thắng ở ván 2, nhưng thua chung cuộc 1-2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bùi Bích Phương đấu đơn nữ với Zulaikha Siti ở trận đơn nữ tiếp theo. Ở ván đấu đầu tiên, Bích Phương có cơ hội giành chiến thắng, nhưng những sai sót cuối trận khiến tay vợt Việt Nam thua 19/21. Bích Phương một lần nữa để thua sít sao 19/21 ở ván 2, đành nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Như vậy, đội cầu lông nữ Việt Nam thua chung cuộc 1-3 trước đội cầu lông nữ Malaysia, qua đó dừng bước tại SEA Games 33.

Nội dung đồng đội nữ cầu lông có thể thức đấu 5 trận (3 đơn, 2 đôi), với thứ tự lần lượt: đơn, đơn, đôi, đơn, đôi. Theo đó, đội nào chạm 3 trận thắng trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Theo bố trí của ban huấn luyện, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang sẽ tiếp tục thi đấu ở trận đôi nữ cuối cùng. Tuy nhiên, hai tay vợt này không có cơ hội ra sân.

Tại đại hội lần này, cầu lông Việt Nam vẫn còn tranh tài ở các nội dung đơn nam và đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu, cầu lông Việt Nam vẫn không thể lật đổ Malaysia- Ảnh 3.

Cặp VĐV Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh để thua 0-2 trước cặp Pearly Tan - Muralitharan Thinaah quá mạnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

