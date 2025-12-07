Nóng: Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại tay vợt nữ số 1 Malaysia

Sáng 7.12, cầu lông Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung này, Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội chạm trán với đối thủ cực mạnh là Malaysia. Thể thức thi đấu gồm 5 trận: 3 trận đơn và 2 trận đôi.

Cô gái Việt Nam biểu lộ cảm xúc Ảnh: Nhật Thịnh

Nguyễn Thùy Linh là VĐV ra sân đầu tiên của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

VĐV Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận đấu đầu tiên, đánh đơn gặp tay vợt số 1 của đội Malaysia - Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới). Tay vợt Việt Nam đã gặp may mắn ngay trong điểm số đầu tiên của trận đấu với tình huống đưa cầu đi trúng lưới, khiến đối thủ đành bó tay.

Đầu ván 1, Thùy Linh là người nhập cuộc tốt hơn và liên tục dẫn điểm. Nữ VĐV Việt Nam thể hiện khả năng điều cầu và khai thác trái tay tốt, khiến cho tay vợt Malaysia phải vất vả chống đỡ. Dù vậy, Karupathevan Letshanaa cũng đeo bám rất rát. Thùy Linh nhiều lần qua mặt, nhưng Letshanaa cũng ngay lập tức rút ngắn hoặc cân bằng điểm số.

Những dặn dò từ ban huấn luyện giúp Thùy Linh thắng áp đảo đối thủ ở ván 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ khi điểm số là 13/13, Letshanaa bắt đầu bứt phá về mặt điểm số. VĐV Malaysia cho thấy khả năng rướn tốt, đập cầu uy lực và hiểm hóc. Letshanaa lần lượt gia tăng cách biệt thành 15/13, 17/14… trước khi thắng Nguyễn Thùy Linh ở ván 1 với điểm số 21/15.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu ấn tượng ở ván 2

Sang ván 2, Thùy Linh cũng là người "mở tài khoản" trước, nhưng nhanh chóng bị Letshanaa qua mặt, dẫn ngược 3/1. Khi điểm số là 5/5, tay vợt Việt Nam có chuỗi lên điểm ấn tượng và tạo ra bước ngoặt lớn của trận đấu. VĐV sinh năm 1997 tạo ra khoảng cách đến 5 điểm, dẫn 10-5. Kể từ đó, Thùy Linh cũng cho thấy sự áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận.

Điểm số lần lượt là 12/6, 16/8… rồi 21/10. Thùy Linh thắng thuyết phục ở ván 2, qua đó san bằng tỷ số thành 1-1.

Quyết đấu

Karupathevan Letshanaa là tay vợt Malaysia có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Để thua ván đấu bản lề, Karupathevan Letshanaa vẫn kịp lấy lại tinh thần để chơi hưng phấn ở ván 3. VĐV Malaysia vươn lên dẫn 10/6, rồi 12/7. Thùy Linh đã nỗ lực thu hẹp cách biệt còn 11/12. Dù vậy, những tình huống lỗi liên tiếp sau đó khiến Thùy Linh bị đối thủ nới rộng khoảng cách, 13/16.

Tay vợt Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm trong quãng cuối trận, san bằng điểm số 18/18, 19/19. Karupathevan Letshanaa chạm mốc 20 trước, nhưng Thùy Linh đã cứu "match point" đầu tiên thành công khi quân bình điểm số 20/20. Thùy Linh cứu thêm 1 "match point" nữa (21/21), trước khi thắng 23/21.

Qua đó, Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Karupathevan Letshanaa. Đây là chiến thắng đầu tiên của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33.