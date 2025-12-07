Vũ Thị Trang mất nhiều điểm vì trọng tài: HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam lên tiếng

Cầu lông Việt Nam ra quân SEA Games 33 vào sáng 7.12, thi đấu nội dung đồng đội nữ. Ở trận này, đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Malaysia. Nguyễn Thùy Linh là người duy nhất giành chiến thắng 2-1 trước Karupathevan Letshanaa (tay vợt số 1 của đội nữ Malaysia, hạng 42 thế giới).

Vũ Thị Trang nhiều lần phản ứng với quyết định của trọng tài ẢNH: NHẬT THỊNH

Trọng tài bắt không chính xác 4-5 tình huống

Trong khi đó, Vũ Thị Trang, cặp Trần Thị Diệu Ly – Phạm Thị Khánh, Bùi Bích Phương lần lượt thua với tỷ số 1-2, 0-2 và 0-2. Trận thua của Vũ Thị Trang có lẽ là tiếc đáng tiếc nhất. Sau khi thua ván 1 (14/21), bà xã của Nguyễn Tiến Minh đã cứu "set point" và thắng lại ván 2 đầy kịch tính (22/20). Đến ván 3, Vũ Thị Trang thua 14/21 và thất bại chung cuộc 1-2 trước Ling Ching Wong (tay vợt số 2 của đội nữ Malaysia, hạng 44 thế giới). Đáng chú ý ở trận này, trọng tài nhiều lần đưa ra quyết định không có lợi cho tay vợt của Việt Nam.

HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam Ngô Trung Dũng chia sẻ sau trận đấu: "Thùy Linh đánh tốt trận đầu, và như đã thấy là Vũ Thị Trang cũng đã chơi rất cố gắng ở trận thứ hai. Trang thua khá đáng tiếc. Thực tế trong trận đấu đó, rất nhiều lần mà trọng tài đã bắt không chuẩn xác, ít nhất là 4 đến 5 tình huống khiến Trang mất điểm".

Bà xã Nguyễn Tiến Minh giật lại ván 2 kịch tính, nhưng đành thua chung cuộc 1-2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, Nguyễn Thùy Linh cũng đã có những phàn nàn rằng trọng tài đã thiên vị đối thủ, ở trận ra quân thắng 2-1 trước Karupathevan Letshanaa.

"Hôm nay, các VĐV của đội tuyển Việt Nam thi đấu cũng tương đối tốt, mặc dù không may mắn khi có VĐV dính chấn thương. Dự kiến, Phương Thúy sẽ đấu trận đơn nữ thứ ba, nhưng em ấy chấn thương ở buổi tập trước đó nên không thể ra sân hôm nay. Đó là một trong những thiệt thòi rất lớn của đội. Dù không thắng được Malaysia, không tạo được bất ngờ nhưng các VĐV Việt Nam đã thi đấu hết mình", HLV Trung Dũng nói thêm.

HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam - Ngô Trung Dũng (phải) ẢNH: NHẬT THỊNH

Thua Malaysia, đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam đã dừng bước ở nội dung đồng đội nữ. Tại đại hội lần này, cầu lông Việt Nam vẫn còn tranh tài ở các nội dung đơn nữ và đơn nam.