Lễ thượng cờ Việt Nam và các nước dự SEA Games được tổ chức trang trọng ngày 8.12

Đoàn Việt Nam sang Thái Lan từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Lúc 7 giờ, lễ tiễn đoàn thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33, Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á – đã được tổ chức trọng thể. Buổi lễ có sự tham dự của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng các nhà tài trợ.

Từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, tổng cộng 113 thành viên đã lên đường trong ngày 7.12, nâng tổng số đội tuyển đã sang Thái Lan lên con số 16. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên lên đường trong sáng 7.12 gồm các cán bộ đoàn, HLV và VĐV mang theo quyết tâm và kỳ vọng lớn lao khi bước vào đấu trường khu vực.

Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng chinh chiến ở SEA Games 33 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài.

Vào lúc 13 giờ ngày 8.12, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự lễ thượng cờ SEA Games 33, được tổ chức tại sân Huamark, Bangkok. Nghi thức kéo cờ sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30. Ban tổ chức SEA Games 33 tiến hành kéo cờ theo thứ tự bảng chữ cái tên các quốc gia. Vì thế, Quốc kỳ Việt Nam sẽ được kéo lên áp chót, ngay trước chủ nhà Thái Lan (cuối cùng). Dự kiến, buổi lễ này sẽ kết thúc lúc 16 giờ 30.

Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại lễ thượng cờ SEA Games 32 tại Campuchia ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ: "Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc".