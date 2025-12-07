Đoàn thể thao Việt Nam tràn đầy năng lượng lên đường dự SEA Games 33: Quyết mang chiến thắng trở về

SEA Games 33 sẽ khai mạc vào ngày 9.12. Đại hội lần này không chỉ là một sự kiện thể thao khu vực; đó còn là nơi ý chí, bản lĩnh và khát vọng của thể thao Việt Nam được thử thách và tỏa sáng. Mỗi VĐV đoàn thể thao Việt Nam khi bước vào đấu trường SEA Games là bước vào hành trình thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc và vì trách nhiệm trước Tổ quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia tham gia thi đấu ở 47/66 môn, góp mặt tại 443/573 nội dung thi đấu.

Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên lên đường trong sáng 7.12 gồm các cán bộ đoàn, các đội tuyển xe đạp, đua thuyền canoeing, bơi, mô tô nước, cầu mây, thể dục dụng cụ… mang theo quyết tâm và kỳ vọng lớn lao khi bước vào đấu trường khu vực. Khoảng 11 giờ 30, đoàn sẽ có mặt tại Thái Lan.



Chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực, đồng thời là bước chuẩn bị cho ASIAD 2026 và Olympic 2028, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng lực lượng VĐV đủ mạnh, có chiều sâu; triển khai công tác huấn luyện một cách bài bản, khoa học; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế để toàn đoàn sẵn sàng bước vào thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và đoàn thực hiện nghi thức chào cờ tại sân bay Nội Bài

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt tặng hoa cho các VĐV Ảnh: Bùi Lượng

'Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh Ảnh: Bùi Lượng

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực, đồng thời là bước chuẩn bị cho ASIAD 2026 và Olympic 2028, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng lực lượng VĐV đủ mạnh, có chiều sâu; triển khai công tác huấn luyện một cách bài bản, khoa học; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế để toàn đoàn sẵn sàng bước vào thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quan trọng của Tổ quốc Ảnh: Hải Đường

Chính vì vậy, ngay sau SEA Games 32, Cục TDTT Việt Nam đã tổ chức rà soát toàn diện lực lượng VĐV và HLV trên phạm vi cả nước, xác định rõ các môn trọng điểm theo định hướng tập trung cho nhóm môn Olympic. Trên cơ sở đó, các đội tuyển quốc gia được củng cố và kiện toàn lại lực lượng, đồng thời chủ động lựa chọn các VĐV có năng lực nổi trội, giàu tiềm năng giành huy chương để đưa vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 33.

Công tác tập huấn được triển khai tập trung, bảo đảm tuân thủ chu kỳ huấn luyện khoa học. Các VĐV được nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật thông qua tập luyện chuyên sâu tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Nhiều đội tuyển được cử đi tập huấn ở nước ngoài nhằm rèn luyện bản lĩnh thi đấu, cọ xát với trình độ quốc tế và cập nhật xu hướng huấn luyện hiện đại. Việc ứng dụng khoa học thể thao, từ công nghệ phân tích kỹ thuật, y sinh học, dinh dưỡng đến hồi phục chấn thương, được tăng cường và triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị của toàn đoàn.

Các chuyên gia nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng nhiều đội tuyển trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng chiến thuật và giữ vững sự ổn định của lực lượng".

Bảo đảm an toàn và điều kiện tốt nhất

Lãnh đạo đoàn cũng nhấn mạnh, việc lập kế hoạch, bố trí kinh phí cho các hoạt động tập huấn, thi đấu, trang bị dụng cụ, trang phục cũng như bảo đảm điều kiện di chuyển, ăn ở phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 33 được triển khai chu đáo, kỹ lưỡng. Các trang thiết bị tập luyện và thi đấu được kiểm tra, nâng cấp, bổ sung để đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu.

Chúc thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tốp đầu SEA Games 33, giành từ 90 đến 110 HCV

Về y tế, các bác sĩ và chuyên gia y học được huy động để theo dõi sức khỏe VĐV một cách thường xuyên, đặc biệt trong các giai đoạn tập luyện cường độ cao. Công tác phòng, chống doping được quán triệt nghiêm túc; các lớp tập huấn và kiểm tra nội bộ được triển khai nhằm bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy định của WADA và giữ gìn uy tín của thể thao Việt Nam.

Các thành viên đoàn được quán triệt đầy đủ quy chế, kỷ luật trong sinh hoạt và thi đấu. Các phương án phối hợp với Ban tổ chức SEA Games 33 và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và thông tin liên lạc cho toàn đoàn trong suốt quá trình tham dự đại hội.