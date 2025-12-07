Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Sao U.23 Việt Nam tiết lộ bất ngờ về thầy Kim và Malaysia, đau lòng vì cầu thủ Lào chấn thương nặng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
07/12/2025 16:41 GMT+7

Trung vệ Nhật Minh và U.23 Việt Nam đã thăm hỏi cầu thủ U.23 Lào bị gãy chân, tự tin hướng đến việc tái lập thành tích toàn thắng trước U.23 Malaysia ở trận tới.

Sao U.23 Việt Nam tiết lộ bất ngờ về thầy Kim và Malaysia, đau lòng vì cầu thủ Lào chấn thương nặng- Ảnh 1.

Nhật Minh thay mặt U.23 Việt Nam trả lời báo chí chiều 7.12

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam động viên anh em U.23 Lào

Chiều 7.12, toàn đội U.23 Việt Nam, bao gồm tiền vệ Xuân Bắc đã bình phục chấn thương từ hôm qua, tiếp tục có mặt ở sân bóng Trường ĐH RBAC ở thủ đô Bangkok, với sự chứng kiến của Lãnh đội Trần Anh Tú.

Trung vệ Nhật Minh cho biết: "Trưa nay trước khi đội U.23 Lào rời khách sạn để về, U.23 Việt Nam đã động viên cầu thủ Lào bị thương nặng (gãy chân - PV) trận gặp Malaysia mới đây. Mọi người đồng cảm, chia sẻ và muốn gửi một chút tình cảm, với lời chúc bạn ấy sẽ nhanh phục hồi chấn thương hơn.

Khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch, HLV Malaysia vẫn khẳng định: 'Chúng tôi sẽ thắng'

Chiều 6.12 toàn đội U.23 Việt Nam đã đi xem trận đấu U.23 Malaysia đã thắng đậm U.23 Lào. Có thể thấy U.23 Malaysia đã chơi rất tốt và khỏe. Đến lúc này, HLV Kim Sang-sik chưa chia sẻ các phân tích về lối chơi của U.23 Malaysia.

Sao U.23 Việt Nam tiết lộ bất ngờ về thầy Kim và Malaysia, đau lòng vì cầu thủ Lào chấn thương nặng- Ảnh 2.

Đình Bắc rất quyết tâm ghi bàn vào lưới U.23 Malaysia

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Có lẽ vài ngày tới thầy sẽ làm điều này trong buổi họp chiến thuật. Còn lúc này toàn đội U.23 Việt Nam sẽ cố gắng tập trung hơn vào buổi tập để có màn trình diễn cải thiện hơn trong trận đấu tới.

Trước U.23 Lào, đội U.23 Malaysia đã để thua trước nhưng chơi tốt nên có kết quả tốt hơn so với trận đấu của U.23 Việt Nam. Các đội trẻ của Malaysia rất giàu sức mạnh, nên chúng tôi sẽ để ý hơn".

Cơ hội ngang nhau

Trước thềm lượt đấu cuối, cả U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều quyết tâm có chiến thắng để giành ngôi đầu bảng B, ngay cả khi khả năng cả 2 dắt tay nhau vào vòng trong vẫn đang có, tùy thuộc vào kết quả các bảng khác.

Sao U.23 Việt Nam tiết lộ bất ngờ về thầy Kim và Malaysia, đau lòng vì cầu thủ Lào chấn thương nặng- Ảnh 3.

Thủ môn Trung Kiên sẽ giữ trắng lưới trước U.23 Malaysia?

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trung vệ Nhật Minh tự tin: "Cả 2 đội U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều đang có 3 điểm ở bảng B, nên cơ hội đi tiếp đang là 50-50. Vì thế, tôi nghĩ ai thể hiện tốt hơn trong trận đấu tới sẽ giành quyền đi tiếp.

Tôi tin U.23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt ở trận đấu tới. Toàn đội U.23 Việt Nam vẫn rất tự tin vì gần đây U.23 Việt Nam vẫn có kết quả tốt trước đối thủ U.23 Malaysia. Điểm mạnh nhất của U.23 Việt Nam là sự đoàn kết.

Những ngày qua, toàn đội U.23 Việt Nam vẫn tập phát triển bóng từ dưới lên để tuyến trên có thể dứt điểm tốt. Nếu có thể tôi rất muốn tung ra đường tạt cho các tiền đạo ghi bàn ở SEA Games 33 này".


Tin liên quan

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?

U.23 Việt Nam và Indonesia dễ đá 'chung kết sớm': U.23 Thái Lan ‘ngư ông đắc lợi’?

Bóng đá nam SEA Games 33 khả năng cao sẽ chứng kiến trận 'chung kết sớm' giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia tại bán kết, theo kịch bản ưa thích của chủ nhà Thái Lan.

Thái Lan chào đón đoàn thể thao Việt Nam đến nơi an toàn: Mục tiêu 110 HCV SEA Games 33

Cánh trái U.23 Việt Nam: Thừa nhân tài nhưng thiếu ý tưởng, thầy Kim giải sao đây?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Nhật Minh Sea games U.23 Malaysia U.23 Lào Kim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận