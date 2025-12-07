Sao U.23 Việt Nam tiết lộ bất ngờ về thầy Kim và Malaysia, đau lòng vì cầu thủ Lào chấn thương nặng

Nhật Minh thay mặt U.23 Việt Nam trả lời báo chí chiều 7.12 ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam động viên anh em U.23 Lào

Chiều 7.12, toàn đội U.23 Việt Nam, bao gồm tiền vệ Xuân Bắc đã bình phục chấn thương từ hôm qua, tiếp tục có mặt ở sân bóng Trường ĐH RBAC ở thủ đô Bangkok, với sự chứng kiến của Lãnh đội Trần Anh Tú.

Trung vệ Nhật Minh cho biết: "Trưa nay trước khi đội U.23 Lào rời khách sạn để về, U.23 Việt Nam đã động viên cầu thủ Lào bị thương nặng (gãy chân - PV) trận gặp Malaysia mới đây. Mọi người đồng cảm, chia sẻ và muốn gửi một chút tình cảm, với lời chúc bạn ấy sẽ nhanh phục hồi chấn thương hơn.

Chiều 6.12 toàn đội U.23 Việt Nam đã đi xem trận đấu U.23 Malaysia đã thắng đậm U.23 Lào. Có thể thấy U.23 Malaysia đã chơi rất tốt và khỏe. Đến lúc này, HLV Kim Sang-sik chưa chia sẻ các phân tích về lối chơi của U.23 Malaysia.

Đình Bắc rất quyết tâm ghi bàn vào lưới U.23 Malaysia ảnh: Đồng Nguyên Khang

Có lẽ vài ngày tới thầy sẽ làm điều này trong buổi họp chiến thuật. Còn lúc này toàn đội U.23 Việt Nam sẽ cố gắng tập trung hơn vào buổi tập để có màn trình diễn cải thiện hơn trong trận đấu tới.

Trước U.23 Lào, đội U.23 Malaysia đã để thua trước nhưng chơi tốt nên có kết quả tốt hơn so với trận đấu của U.23 Việt Nam. Các đội trẻ của Malaysia rất giàu sức mạnh, nên chúng tôi sẽ để ý hơn".

Cơ hội ngang nhau

Trước thềm lượt đấu cuối, cả U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều quyết tâm có chiến thắng để giành ngôi đầu bảng B, ngay cả khi khả năng cả 2 dắt tay nhau vào vòng trong vẫn đang có, tùy thuộc vào kết quả các bảng khác.

Thủ môn Trung Kiên sẽ giữ trắng lưới trước U.23 Malaysia? ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trung vệ Nhật Minh tự tin: "Cả 2 đội U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều đang có 3 điểm ở bảng B, nên cơ hội đi tiếp đang là 50-50. Vì thế, tôi nghĩ ai thể hiện tốt hơn trong trận đấu tới sẽ giành quyền đi tiếp.

Tôi tin U.23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt ở trận đấu tới. Toàn đội U.23 Việt Nam vẫn rất tự tin vì gần đây U.23 Việt Nam vẫn có kết quả tốt trước đối thủ U.23 Malaysia. Điểm mạnh nhất của U.23 Việt Nam là sự đoàn kết.

Những ngày qua, toàn đội U.23 Việt Nam vẫn tập phát triển bóng từ dưới lên để tuyến trên có thể dứt điểm tốt. Nếu có thể tôi rất muốn tung ra đường tạt cho các tiền đạo ghi bàn ở SEA Games 33 này".



