Dọc đường SEA Games 33: Nem Nueng - biến tấu nem nướng Việt tại Thái Lan

Phóng viên Báo Thanh Niên chụp ảnh cùng ông chủ nhà hàng Việt Nam ảnh: Quốc Việt

Nhà hàng Việt từ tình yêu của mẹ

Cũng như khá nhiều du khách Việt Nam sang Bangkok, chúng tôi ở SEA Games 33 bị thúc giục bởi sự tò mò đã tìm đến hẻm 13 đường Samsen xung quanh nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê (Saint Francis Xavier), nằm tại phường Wachira Phayaban, quận Dusit ở Bangkok.

Khu vực này là cộng đồng người Việt di dân từ khoảng 200 năm trước. Buổi sáng cuối tuần tại đây khá yên tĩnh, nhưng ngay tại ngã tư nhỏ cách nhà thờ vài chục mét, chúng tôi thấy một nhà hàng mang tên Orawan Vietnam Food, với biểu tượng nón lá đặc trưng của Việt Nam.

Bước vào trong có khá đông người dân địa phương và cả khách du lịch các nơi ghé về đây sau chuyến tham quan nhà thờ. Có thể thấy danh tiếng ẩm thực Việt Nam của quán Orawan Vietnam Food là rất khá, tất cả khách đều chủ động gọi các món Việt Nam.

Ảnh ông Jakapol Note khi trẻ cùng mẹ mình ảnh: Quốc Việt

Đắt hàng nhất là món nem nướng, đặc sản có tiếng của tỉnh Khánh Hòa. Xiên nem nướng ở đây được làm rất sạch sẽ, nướng vừa tới và khá thơm được đặt ở trung tâm khay tròn, được quây quần xung quanh là các món chuối xanh, khế, dưa leo, tỏi, ớt xắt…

Nước chấm chính là linh hồn của món ăn này. Hương vị của cuộn nem cũng rất thơm ngon. Điểm trừ duy nhất là phần bánh tráng cuộn quá nhỏ, chỉ là một miếng hình vuông với chiều dài mỗi cạnh chỉ tầm 10 cm.

Người Thái thích ăn đồ Việt

Ngoài ra, nhà hàng cũng phục vụ các món Việt đặc trưng khác như gỏi cuốn, nem lụi, gà nướng… rất vừa miệng. Chủ nhà hàng là người đàn ông Thái Lan 100% tên Note (44 tuổi) rất hiền lành và dễ gần, đặc biệt ghi tên món nem nướng theo phiên âm thành "Nem Nueng".

Món nem nướng Việt Nam trong thực đơn... ảnh: Quốc Việt

... và trong thực tế ảnh: Quốc Việt

Ông cho biết: "Nhà hàng này được mở năm 1990. Tôi tiếp quản sau khi mẹ tôi mất sớm. Những món ẩm thực tại đây được giới thiệu và hướng dẫn từ một người bạn của mẹ tôi là người Việt Nam.

Là người ở đây, chúng tôi được biết món ăn Việt Nam rất ngon. Mẹ tôi đã quyết định học nấu đồ ăn Việt Nam để bán. Tôi đã tự viết tên các món Việt Nam, theo cách phiên âm Thái Lan để tạo nét đặc sắc cho món ăn thú vị này.

Tôi rất vui khi những năm qua các khách hàng ở xung quanh đây và khách du lịch đến đây đều ghé quán tui thưởng thức. Tôi rất vui khi các bạn sang Thái Lan để tham dự SEA Games 33. Hy vọng khi CĐV Việt Nam sang đây có thể ghé thử, các bạn sẽ hài lòng với các món ăn của chúng tôi".