MC Việt gây chú ý khi hướng dẫn mỹ nhân SNSD tạo dáng với nón lá

Yoona - mỹ nhân của nhóm nhạc SNSD vừa có dịp gặp gỡ khán giả Việt tại Bon Appétit, Your Majesty - Yoona Drama Fan Meeting. Chương trình diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), do Thanh Thanh Huyền - cô gái có biệt danh “MC 3.000 chữ” đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Thanh Thanh Huyền thừa nhận áp lực trước nhan sắc của Yoona Ảnh: NVCC

Trong dịp này, Thanh Thanh Huyền đã giới thiệu nón lá, phở… đồng thời hướng dẫn Yoona nói câu tiếng Việt “các bạn thật tuyệt vời”, tạo cơ hội cho fan hát tặng thành viên nhóm SNSD. Yoona cũng bày tỏ sự hào hứng trước những gợi ý của nữ MC về ẩm thực Việt. Thậm chí, sao nữ còn hài hước: “Dù tôi chưa ăn phở nhưng mà sẽ phải ăn trước khi về. Chưa ăn phở chưa về Hàn Quốc”.

Đặc biệt, khoảnh khắc nữ MC hướng dẫn Yoona tạo dáng với nón lá trong thần thái của một cô gái Việt được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả dành lời khen cho Thanh Thanh Huyền đã khéo léo giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của quê nhà đến nghệ sĩ quốc tế.

Thanh Thanh Huyền cho biết để dẫn dắt cho sự kiện này, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, kịch bản đến nghiên cứu về nhân vật, bộ phim. Nữ MC chia sẻ: “Khó nhất là phần kịch bản, tôi đã mất nhiều tiếng đồng hồ để chỉnh sửa, nghiên cứu cũng như trao đổi với ê kíp Hàn vì chương trình phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm và phiên dịch. Khi bước vào chương trình, áp lực của tôi là chị Yoona quá đẹp. Vẻ đẹp của chị nhiều lúc khiến tôi không nhớ kịch bản”.

Dịp này, Thanh Thanh Huyền còn cất công chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Yoona. Đó là chiếc trâm cài bằng gỗ quý có khảm xà cừ hình cỏ 4 lá, được đặt vào trong một chiếc hộp đỏ có hình cây tre Việt Nam kèm lá thư tay gửi những lời chúc tốt đẹp đến nữ thần tượng Hàn Quốc. Hành động tinh tế của MC 9X được dân mạng khen ngợi.

MC 9X gây thích thú khi hướng dẫn Yoona tạo dáng với nón lá Ảnh: NVCC

Bí quyết của Thanh Thanh Huyền

Từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là những chương trình giao lưu với thần tượng nước ngoài, Thanh Thanh Huyền cho biết cô thường “nương” theo nghệ sĩ, tạo “đất” để các thần tượng được tương tác nhiều nhất với khán giả. Với cô, đây còn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình cảm một cách tối đa nên không quên tạo bầu không khí vui vẻ, gần gũi để nghệ sĩ được thoải mái.

Thanh Thanh Huyền chia sẻ: “Fan meeting không chỉ là buổi gặp gỡ giữa thần tượng và fan mà còn là nơi trao đổi văn hóa. Bí quyết của tôi là an toàn trước, tỏa sáng sau. Tôi sẽ luôn đảm bảo chương trình theo đúng đường dây, thời lượng, sau đó mình sẽ khéo léo xử lý tình huống tùy vào tình hình thực tế, không ngần ngại áp dụng các “trend” mới nhất và đưa cá tính của mình vào đó”.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Thanh Thanh Huyền cho biết cô đang tất bật với lịch trình dày đặc cuối năm. Thời gian qua, người đẹp 9X được lựa chọn cho những lễ trao giải quan trọng, những buổi giao lưu với nghệ sĩ quốc tế… Trên mạng xã hội, Thanh Thanh Huyền cũng được ghi nhận là nhà sáng tạo nội dung hoạt động sôi nổi, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền tải nhiều kinh nghiệm bổ ích cho mọi người. Vừa qua, cô được đề cử ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm tại TikTok Awards 2025.