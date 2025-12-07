Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chúc U.23 Việt Nam thắng và thắng đẹp, đội trưởng Văn Khang đáp lễ

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh động viên U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam nhận sự động viên

Chia sẻ với toàn đội sau buổi tập trên sân RBAC, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ: "Tôi xin chúc toàn đội U.23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng về chuyên môn. Ngoài ra, còn thể hiện tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ, tôn trọng những người liên quan đến giải đấu.

Chúc các bạn làm sao để chúng ta thể hiện hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Một lần nữa, tôi xin chúc chúng ta đạt được mục tiêu đã đề ra trước thềm đại hội".

Đội trưởng Khuất Văn Khang thay mặt U.23 Việt Nam hứa sẽ thi đấu hết mình, đem về chiến thắng trước U.23 Malaysia ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thay mặt U.23 Việt Nam, đội trưởng Khuất Văn Khang đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã động viên toàn thể anh em cầu thủ, cũng như toàn đội trước trận đấu gặp U.23 Malaysia.

"Tôi cùng toàn đội xin hứa sẽ quyết tâm thi đấu thật là tốt, làm sao giành được thắng lợi cho bóng đá Việt Nam", tiền vệ Khuất Văn Khang khẳng định mạnh mẽ.

Hình ảnh lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam thăm động viên U.23 Việt Nam:

Phó chủ tịch VFF, lãnh đội Trần Anh Tú giới thiệu lãnh đoàn thể thao Việt Nam đến thăm hỏi, động viên đội U.23 Việt Nam sau buổi tập chiều 7.12 trên sân bóng Trường ĐH RBAC Ảnh: Đồng NGuyên Khang

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh (áo đỏ) gửi lời chúc chiến thắng và giao nhiệm vụ U.23 Việt Nam phải thi đấu fair-play, đem hình ảnh đẹp của bóng đá và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế Ảnh: Đồng NGuyên Khang

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cùng ông Nguyễn Hồng Minh và Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Hoàng Quốc Vinh bắt tay toàn đội ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Cục TDTT Việt Nam Hoàng Quốc Vinh bắt tay thủ môn Trung Kiên ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Nguyễn Hồng Minh bắt tay trung vệ Hiểu Minh ảnh: Đồng Nguyên Khang