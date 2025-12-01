Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Khuất Văn Khang tiết lộ sự thật về U.23 Lào, chỉ ra kịch bản khó lường cho U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok, Thái Lan)
01/12/2025 22:47 GMT+7

Đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những nhận xét đặc biệt về đối thủ U.23 Lào, chỉ ra kịch bản khó lường khi U.23 Việt Nam đá trận ra quân SEA Games 33.

Khuất Văn Khang tiết lộ sự thật về U.23 Lào, chỉ ra kịch bản khó lường cho U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Văn Khang cùng Hiểu Minh và đội U.23 Việt Nam trong phần làm nóng chiều 1.12

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam nỗ lực chứng tỏ mình

Do vừa trải qua hành trình di chuyển và chỉ có quỹ thời gian ngắn để ăn nhẹ và nghỉ ngơi, nên buổi tập chiều 1.12 của U.23 Việt Nam chủ yếu mang tính thư giãn gân cốt, giúp các cầu thủ làm nóng cơ thể, lấy lại tinh thần hứng khởi.

Tinh thần tự tin và lạc quan trong buổi tập trên sân bóng của Trường ĐH RBAC giúp toàn đội U.23 Việt Nam bước đầu làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân cũng như môi trường tập luyện tại Bangkok.

Đây được xem là bước khởi đầu trước khi đội bước vào các buổi tập có tính chuyên môn cao hơn. Đội trưởng Khuất Văn Khang trong chia sẻ với truyền thông đã khẳng định tập thể U.23 Việt Nam đang giữ vững quyết tâm và tinh thần hướng tới mục tiêu cao nhất.

Khuất Văn Khang tiết lộ sự thật về U.23 Lào, chỉ ra kịch bản khó lường cho U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Toàn đội U.23 Việt Nam đều đang đạt trạng thái sung mãn

ảnh: Nhật Thịnh

"Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ ai cũng đều xứng đáng góp mặt. Tuy nhiên, giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ. Những người được lựa chọn sẽ phải nỗ lực hết sức để đáp lại kỳ vọng của HLV và người hâm mộ nước nhà", Khuất Văn Khang cho biết.

Trận Lào sẽ khó lường

Văn Khang cũng cho biết thêm, toàn đội đang tập trung nâng cao khả năng phối hợp, chơi bóng gắn kết và đặc biệt là hiệu quả trong khâu dứt điểm. Anh không quên nhắc lại trải nghiệm tại SEA Games 32 cách đây hai năm nơi U.23 Việt Nam chỉ giành HCĐ.

Tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ: "Kỳ SEA Games trước, toàn đội đã không có kết quả như mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội quyết tâm hơn nữa để mang lại thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam".

Khuất Văn Khang tiết lộ sự thật về U.23 Lào, chỉ ra kịch bản khó lường cho U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ có bất ngờ cho U.23 Lào?

ảnh: Nhật Thịnh

Nói về việc được trao trở lại băng đội trưởng từng cùng anh và U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á, Văn Khang khẳng định đây không phải áp lực, mà là động lực. Anh bày tỏ: "Tôi xem đó là trách nhiệm để cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần cả đội hướng đến mục tiêu chung".

Đánh giá về trận mở màn gặp U.23 Lào, Văn Khang cho rằng đối thủ là tập thể có nền tảng tốt, sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi ở cấp đội tuyển quốc gia. đội trưởng U.23 Việt Nam nhấn mạnh: "Trận đấu sẽ rất khó nói trước. U.23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch săn HCV SEA Games 33 bằng trận ra quân gặp U.23 Lào vào lúc 16 giờ ngày 3.12 trên SVĐ Rajamangala. Sau đó vào 19 giờ cùng ngày đội chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ xuất trận gặp Đông Timor, cũng tại Rajamangala.

