Chính phủ Thái Lan gấp rút kiểm tra, lễ khai mạc SEA Games sẽ cực đặc biệt

Kịch bản lễ khai mạc SEA Games 33 có 5 phần, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 9.12 tại sân Rajamangala. Đây được xem là sân hoành tráng nhất của Thái Lan và có sức chứa lên đến 50.000 người. Ban đầu, nước chủ nhà Thái Lan dự định tổ chức một lễ khai mạc SEA Games bên ngoài sân, lấy ý tưởng từ lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, chương trình được dời vào trong sân Rajamangala. Theo ông Atthakorn Sirilatthayakorn, lễ khai mạc sẽ kết hợp công nghệ hiện đại, pha trộn với văn hóa Thái Lan để mang hình ảnh của đất nước Xứ chùa vàng đến bạn bè khu vực cũng như quốc tế. Ông Atthakorn Sirilatthayakorn đánh giá, lễ khai mạc sắp tới sẽ cực hoành tráng, không thua kém gì so với kỳ SEA Games 32 ở Campuchia.

“Ban tổ chức mong muốn lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ là sân khấu thể hiện tầm vóc của người Thái Lan thông qua nhiều khía cạnh như nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, dàn nhạc đến T-POP, các hoạt cảnh trực quan và thiết kế độc lạ. Đặc biệt, công nghệ biểu diễn tại lễ khai mạc đều là những thứ tiên tiến nhất, chắc chắn sẽ tạo nên sự phấn khích cho người xem. Mục tiêu của Thái Lan là tạo nên “một tiêu chuẩn mới” mà nhiều người có thể không ngờ tới. Tôi nghĩ đó là một tiêu chuẩn vừa hiện đại vừa đẳng cấp thế giới, đồng thời vẫn gìn giữ được nguồn gốc và nét quyến rũ của văn hóa Thái Lan”, ông Atthakorn Sirilatthayakorn tiết lộ với trang Khaosod.

Lễ khai mạc SEA Games 33 dự kiến sẽ rất hoành tráng ẢNH: THE NATION

Theo truyền thông Thái Lan, chủ đề chính, xuyên suốt của tất cả các tiết mục trong lễ khai mạc là nhấn mạnh đến thông điệp "Đoàn kết khu vực" hay có thể gọi với tên gọi khác là “We Are One”: tạm dịch “Chúng ta là một”. Trong đó, từ "One" trong thông điệp này mang 2 ý nghĩa là đoàn kết (cùng nhau) và vị trí đầu tiên (chiến thắng), cũng gợi nhắc về hành trình của SEA Games tại nước Thái Lan.

“Bởi vì SEA Games đã trở lại Thái Lan, nơi khai sinh ra sự kiện thể thao này, cách đây 66 năm (năm 1959, năm SEA Games được tổ chức). Vì vậy, kỳ Đại hội này cũng được xem là lần "trở về nguồn cội", trở về điểm xuất phát, sẵn sàng viết nên một trang sử mới với đầy phẩm giá”, trang Khaosod nhấn mạnh.

Dự kiến, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ có 5 phần chính, mỗi tiết mục đều mang đến những điểm nhấn độc đáo riêng. Phần mở đầu được xem là hoành tráng nhất, đưa khán giả "quay ngược thời gian" về cội nguồn của SEA Games. Phần 2, các nghệ sĩ sẽ mang đến màn trình diễn nhằm thổi bùng ngọn lửa đam mê của các VĐV tham dự SEA Games. Phần 3 sẽ là màn trình diễn, nhấn mạnh đến sự đa dạng của văn hóa của khu vực. Phần 4, lễ khai mạc sẽ nói đến sự kết hợp giữa văn hóa và các công nghệ trình diễn hiện đại. Cuối cùng, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ được kết thúc bằng một tiết mục phản ánh tình hữu nghị đang nở rộ, đại diện cho "chiến thắng chung" trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Trang Khaosod bình luận: “Khán giả sẽ tự hào về tiềm năng của người Thái Lan thông qua sự sáng tạo, công nghệ, trình diễn, âm nhạc và thể thao. Họ cũng sẽ được đắm chìm trong sự ấm áp và đoàn kết của 11 quốc gia thông qua hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, đa phương tiện và hiệu ứng đặc biệt”.

Võ sĩ muay Thái Sombat Banchamek là một trong những người sẽ biểu diễn ở lễ khai mạc ẢNH: FBNV

Ngoài 5 phần biểu diễn đặc sắc, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao danh tiếng như thần tượng K-Pop danh tiếng gốc Thái Lan BamBam, võ sĩ muay Thái Sombat Banchamek Buakaw Banchamek, hai rapper lừng danh F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier. Đồng thời, 11 Hoa hậu Thái Lan cũng góp mặt trong lễ khai mạc theo cách đặc biệt: dẫn đầu đoàn các VĐV đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

“Hôm qua, Phó thủ tướng Thammanat Prompao, với tư cách là người giám sát Bộ Du lịch và Thể thao, đã gấp rút kiểm tra mọi thứ liên quan đến an ninh, các tiết mục tại SEA Games 33, nhằm đảm bảo mọi công tác chuẩn bị cần thiết đã được hoàn tất. Lễ khai mạc sẽ thật hoành tráng và ấn tượng, truyền tải thông điệp đến người hâm mộ thể thao, cả Thái Lan và quốc tế. Dựa trên nhiều yếu tố, tôi tin rằng Thái Lan sẽ làm tốt”, ông Atthakorn Sirilatthayakorn kết luận.