U.23 Việt Nam khó xuất hiện ở lễ khai mạc SEA Games 33 ngày 9.12, tại sao?

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV. Một số đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để thi đấu trước ngày khai mạc đại hội như đội tuyển bóng chày, U.23 Việt Nam, đội tuyển cầu lông, đội tuyển bóng đá nữ...

Ngày 7.12, đoàn có thêm một số đội khác sang Thái Lan (với 3 hướng từ Từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng), tổng cộng 113 thành viên, nâng tổng số đội tuyển đã có mặt ở nước bạn lên con số 16.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và U.23 Việt Nam Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn sẽ dựa vào lịch thi đấu cụ thể của từng môn để phân công các đội tuyển tham gia lễ khai mạc. Do vướng chuẩn bị thi đấu gần ngày 9.12 nên 1 số đội sẽ phải ở lại khách sạn, không xuất hiện ở lễ khai mạc.

Trong đó, có thể có đội U.23 Việt Nam. Vì 16 giờ ngày 11.12, đội U.23 Việt Nam đã thi đấu trận đặc biệt quan trọng tại bảng B. Các cầu thủ phải đảm bảo tình hình sức khỏe tốt nhất, vì sau lễ khai mạc (sự kiện kéo dài từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 11.12), đội chỉ còn 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Do đó, có thể, lãnh đạo đoàn sẽ xem xét theo hướng, để đội U.23 Việt Nam không dự lễ khai mạc.

U.23 Việt Nam chưa mang lại sự yên tâm

Ở diễn tiến khác có liên quan, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 7.12, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm đội U.23 Việt Nam tập luyện. Ông đã biểu dương tinh thần thi đấu U.23 Việt Nam, đồng thời cho rằng chiến thắng mở màn trước U.23 Lào chỉ mới tạo ra tín hiệu tích cực chứ chưa thể mang lại sự an tâm. Ông nhấn mạnh, U.23 Việt Nam cần tiếp tục giữ vững kỷ luật, tôn trọng đối thủ cũng như gìn giữ hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Lãnh đạo ngành thể thao bày tỏ niềm tin vào sự đoàn kết, tinh thần fair-play và quyết tâm của toàn đội trên hành trình chinh phục mục tiêu tại SEA Games 33.

Ở lượt đấu mới nhất, U.23 Malaysia vượt qua U.23 Lào với tỉ số 4-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B với hiệu số +3, tạm vượt U.23 Việt Nam — đội đang sở hữu hiệu số +1 sau chiến thắng 2-1 trước Lào. Với hai thất bại liên tiếp, U.22 Lào đã chính thức chia tay giải.

Đội U.23 Việt Nam tập ngày 7.12

Theo thể thức môn bóng đá nam SEA Games 33, ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Điều này khiến cuộc cạnh tranh ở bảng B trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lợi thế về hiệu số giúp U.23 Malaysia nắm quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối ngày 11.12, Malaysia chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng và đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, U.23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đứng đầu bảng và chủ động về mặt đối thủ ở vòng trong.