Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam khó xuất hiện ở lễ khai mạc SEA Games 33 ngày 9.12, tại sao?

Linh Nhi
Linh Nhi
07/12/2025 19:54 GMT+7

Tối 9.12, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại sân Rajamangala và đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự với người dẫn đầu là Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Nhiều khả năng, đội U.23 Việt Nam cùng 1 số đội tuyển đang có mặt ở Thái Lan sẽ không xuất hiện ở sự kiện.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV. Một số đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để thi đấu trước ngày khai mạc đại hội như đội tuyển bóng chày, U.23 Việt Nam, đội tuyển cầu lông, đội tuyển bóng đá nữ... 

Ngày 7.12, đoàn có thêm một số đội khác sang Thái Lan (với 3 hướng từ Từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng), tổng cộng 113 thành viên, nâng tổng số đội tuyển đã có mặt ở nước bạn lên con số 16.

U.23 Việt Nam khó xuất hiện ở lễ khai mạc SEA Games 33 ngày 9.12, tại sao?- Ảnh 1.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và U.23 Việt Nam

Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn sẽ dựa vào lịch thi đấu cụ thể của từng môn để phân công các đội tuyển tham gia lễ khai mạc. Do vướng chuẩn bị thi đấu gần ngày 9.12 nên 1 số đội sẽ phải ở lại khách sạn, không xuất hiện ở lễ khai mạc. 

Trong đó, có thể có đội U.23 Việt Nam. Vì 16 giờ ngày 11.12, đội U.23 Việt Nam đã thi đấu trận đặc biệt quan trọng tại bảng B. Các cầu thủ phải đảm bảo tình hình sức khỏe tốt nhất, vì sau lễ khai mạc (sự kiện kéo dài từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 11.12), đội chỉ còn 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Do đó, có thể, lãnh đạo đoàn sẽ xem xét theo hướng, để đội U.23 Việt Nam không dự lễ khai mạc.

U.23 Việt Nam chưa mang lại sự yên tâm

Ở diễn tiến khác có liên quan, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 7.12, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm đội U.23 Việt Nam tập luyện. Ông đã biểu dương tinh thần thi đấu U.23 Việt Nam, đồng thời cho rằng chiến thắng mở màn trước U.23 Lào chỉ mới tạo ra tín hiệu tích cực chứ chưa thể mang lại sự an tâm. Ông nhấn mạnh, U.23 Việt Nam cần tiếp tục giữ vững kỷ luật, tôn trọng đối thủ cũng như gìn giữ hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Lãnh đạo ngành thể thao bày tỏ niềm tin vào sự đoàn kết, tinh thần fair-play và quyết tâm của toàn đội trên hành trình chinh phục mục tiêu tại SEA Games 33.

Ở lượt đấu mới nhất, U.23 Malaysia vượt qua U.23 Lào với tỉ số 4-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B với hiệu số +3, tạm vượt U.23 Việt Nam — đội đang sở hữu hiệu số +1 sau chiến thắng 2-1 trước Lào. Với hai thất bại liên tiếp, U.22 Lào đã chính thức chia tay giải.

U.23 Việt Nam khó xuất hiện ở lễ khai mạc SEA Games 33 ngày 9.12, tại sao?- Ảnh 2.

Đội U.23 Việt Nam tập ngày 7.12

Theo thể thức môn bóng đá nam SEA Games 33, ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Điều này khiến cuộc cạnh tranh ở bảng B trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lợi thế về hiệu số giúp U.23 Malaysia nắm quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối ngày 11.12, Malaysia chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng và đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, U.23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đứng đầu bảng và chủ động về mặt đối thủ ở vòng trong.

Tin liên quan

Dọc đường SEA Games 33: Nem Nueng - biến tấu nem nướng Việt tại Thái Lan

Dọc đường SEA Games 33: Nem Nueng - biến tấu nem nướng Việt tại Thái Lan

Cảm giác thưởng thức món nem nướng những ngày SEA Games 33 ở Bangkok rất thú vị, đặc biệt khi ông chủ người Thái Lan giải thích nguồn gốc món 'Nem Nueng' trên thực đơn.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chúc U.23 Việt Nam thắng và thắng đẹp, đội trưởng Văn Khang đáp lễ

Chính phủ Thái Lan gấp rút kiểm tra, lễ khai mạc SEA Games sẽ cực đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đoàn thể thao việt nam SEA Games 33 Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận