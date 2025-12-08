Kình ngư Huy Hoàng và Hưng Nguyên tiết lộ hồ bơi cấu trúc ‘lạ’ tại SEA Games, quyết giành HCV

Huy Hoàng: Chuyến tập huấn tại Trung Quốc rất hiệu quả

Sáng 8.12, đội tuyển bơi lội Việt Nam có buổi tập luyện đầu tiên tại Khu tổ hợp thể thao Hua Mark (Bangkok), nằm cạnh sân Rajamangala. Trước đó, toàn đội đến Thái Lan vào ngày 7 và đã có cuộc họp đội. Sau buổi tập kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, Huy Hoàng và Hưng Nguyên có cuộc trao đổi nhanh với PV Thanh Niên về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Hưng Nguyên tỏ ra tự tin: "Do hồ bơi tại SEA Games 33 có đáy bằng nhau, nên sức nước có chút ì, nhưng thực tế cũng chẳng vấn đề gì, bởi chúng tôi đã trải qua nhiều hồ bơi khác nhau ở các giải đấu trên thế giới, nên chẳng gặp khó khăn gì cả".

Hưng Nguyên là "ông vua" hỗn hợp ở Đông Nam Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huy Hoàng luôn rất mạnh ở các cự ly dài ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cả 2 đều cực kỳ tự tin trước thềm SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tương tự, Huy Hoàng cũng cho biết hồ bơi tại SEA Games 33 có đặc điểm khá đặc biệt nhưng với anh điều này cũng không có gì... đặc biệt. Tuy nhiên, khi bước vào đây, kình ngư quê Quảng Bình cảm nhận được rõ không khí của đại hội, dấy lên tinh thần chiến đấu. Huy Hoàng đã chia sẻ thêm: "Chúng tôi vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Chuyến tập huấn này rất ổn, có điều kiện dinh dưỡng tốt giúp chúng tôi khỏe hơn và cải thiện khá nhiều về thành tích trước khi bước vào SEA Games 33. Hy vọng thành tích của mọi người sẽ cải thiện nhiều ở đại hội lần này để các thành viên của đội bơi Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra".

Danh sách đội tuyển bơi Việt Nam

Cuối cùng, Huy Hoàng và Hưng Nguyên cùng quyết tâm thể hiện hết mình để đạt thành tích tốt hơn khi tập luyện cũng như ở các kỳ SEA Games trước, mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam. Cách đây 2 năm, Huy Hoàng đã giành HCV nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do. Hưng Nguyên có HCV nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp. Bên cạnh đó, 2 kình ngư này cùng Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn mang về tấm HCV nội dung 4x200 m tự do tiếp sức.

Tại SEA Games 33, môn bơi sẽ khởi tranh từ 10-15.12 và trong từng ngày thi đấu đều có các nội dung tranh HCV. Đội tuyển bơi tham dự SEA Games 33 với 1 lãnh đội, 1 chuyên gia, 4 HLV cùng 16 VĐV. Cùng với điền kinh và bắn súng, đội tuyển bơi gánh chỉ tiêu giành HCV nhiều nhất ở SEA Games này (7 HCV). Huy Hoàng, Hưng Nguyên hay Thanh Bảo là những niềm hy vọng lớn nhất.