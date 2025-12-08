Mới: Đội trưởng U.23 Malaysia bí mật đến Bangkok, trận đại chiến U.23 Việt Nam cực nóng

U.23 Việt Nam không được phép mắc chủ quan, U.23 Malaysia rất khó lường

Theo kênh Astro Arena, sau trận thắng U.23 Lào với tỷ số 4-1 ngày ra quân 6.12, HLV Nafuzi Zain đã cho toàn đội U.23 Malaysia nghỉ ngơi, chỉ tập hồi phục ở hồ bơi và tại phòng gym ở khách sạn tại Bangkok. Cùng lúc, đón nhận tin cực vui khi hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul đã chính thức đến hội quân.

U.23 Malaysia đang tung hỏa mù nhằm khiến U.23 Việt Nam mắc chủ quan. Họ vẫn có đủ lực lượng mạnh trong tay Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ubaidullah Shamsul vừa thi đấu cho CLB Terengganu FC trong trận hòa Kuching City tỷ số 1-1 tại giải Super League Malaysia ngày 5.12. Sau đó, CLB này đến ngày 19.12 mới thi đấu tiếp. Do đó, hậu vệ 22 tuổi và giàu kinh nghiệm này (thường xuyên khoác áo đội tuyển Malaysia gần đây) đã được phép đến tập trung thi đấu cho U.23 Malaysia tại SEA Games 33.

Trong khi đó, 2 cầu thủ chủ chốt còn lại là tiền đạo Fergus Tierney của Sabah FC và Aliff Izwan Yuslan của Selangor FC sẽ không thể tham gia U.23 Malaysia thời gian này do vướng lịch thi đấu ở CLB. Họ chỉ có thể đến tập trung nếu U.23 Malaysia vào bán kết hoặc trận tranh HCĐ hay chung kết tranh HCV, lần lượt diễn ra ngày 15.12 và 18.12, theo New Straits Times.

Trước mắt, sự có mặt của đội trưởng Ubaidullah Shamsul đã tạo cú hích rất lớn cho U.23 Malaysia. Bất kể những thông tin từ HLV Nafuzi Zain cho rằng, "Harimau Muda" chỉ còn 18 cầu thủ (tính đến ngày 7.12), do các trường hợp vắng mặt vì CLB không nhả quân, 1 cầu thủ bị sốt và 1 cầu thủ khác bị chấn thương sau trận gặp U.23 Lào.

Trên thực tế, toàn đội U.23 Malaysia đang rất tự tin và số cầu thủ vắng mặt này sẽ sớm trở lại, vì trận then chốt với U.23 Việt Nam vẫn còn đến 4 ngày nữa mới diễn ra (11.12).

Do đó, những thông tin U.23 Malaysia bị thiệt quân, trên thực tế đó gần như là "bài toán tung hỏa mù" của HLV Nafuzi Zain, nhằm phần nào đó tạo sự chủ quan cho đối thủ U.23 Việt Nam trước trận đấu quyết định tranh chiếc vé duy nhất trong bảng vào bán kết.

U.23 Việt Nam phải tập trung 100% và thi đấu tốt nhất để đánh bại U.23 Malaysia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Malaysia có lợi thế chỉ cần hòa U.23 Việt Nam là giành ngôi nhất bảng B nhờ đang hơn hiệu số (+3 so với +1) khi bằng 3 điểm. Sự có mặt của hậu vệ Ubaidullah Shamsul giúp HLV Nafuzi Zain sẽ có thêm phương án để củng cố chắc hơn hàng thủ, tìm trận hòa trước U.23 Việt Nam.

Trong trận ra quân gặp U.23 Lào, khi Ubaidullah Shamsul vắng mặt, HLV Nafuzi Zain đã sử dụng 3 trung vệ gồm Aiman Hakimi, Aysar Hadi và Moses Raj. Bộ ba này đã thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ và chắc chắn, giúp U.23 Malaysia sau cú sốc bị dẫn bàn ngay phút thứ 4, đã lật ngược thế cờ thắng lại tỷ số 4-1 nhờ các pha làm bàn của Haykal Danish, Haqimi Azim, Moses Raj và Muhammad Abu Khalil.

Với U.23 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến một chiến thắng để lấy vé vào bán kết. Nhưng trên hết, các cầu thủ Việt Nam phải chứng minh sức mạnh thực sự của mình sau trận ra quân thắng U.23 Lào tỷ số sít sao 2-1 (ngày 3.12) vẫn để lại nhiều bất an.

Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là khâu dứt điểm kém, bỏ phí nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu U.23 Việt Nam vẫn không chỉnh lại thước ngắm một cách thật chính xác, họ sẽ rất dễ rơi vào tình thế giằng co trước U.23 Malaysia, đội chắc chắn sẽ chơi phòng ngự kín kẽ và chờ cơ hội phản công để gây sốc cho đối thủ.