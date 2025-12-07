Indonesia nơm nớp vì ‘dàn cầu thủ SEA Games 31’ của Philippines: Lo gặp U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ quyết đấu Malaysia lấy ngôi nhất bảng, U.23 Indonesia không được phép thua

Môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra lượt trận thứ hai ở bảng A và B, nhưng U.23 Indonesia, đương kim HCV, vào ngày 8.12 mới ra quân với trận gặp U.23 Philippines lúc 18 giờ tại sân Kỷ niệm 700 năm ở Chiang Mai. Tiếp đó, đội bóng trẻ xứ vạn đảo thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U.23 Myanmar lúc 18 giờ ngày 12.12, sau một ngày các bảng A và B kết thúc.

U.23 Việt Nam (áo trắng) sẽ dồn toàn lực giành chiến thắng trước đội Malaysia và ngôi nhất bảng, U.23 Indonesia cũng rơi vào thế khó trước U.23 Philippines Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong đó, ở bảng A với U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore (19 giờ ngày 11.12), đội thua U.23 Timor Leste (đã đấu 2 trận) tỷ số 1-3. Bảng này, U.23 Thái Lan chỉ cần hòa U.23 Singapore là nhất bảng, một nhiệm vụ quá dễ dàng.

Ở bảng B, U.23 Lào đã bị loại, chỉ còn U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia có cùng 3 điểm sẽ quyết đấu (16 giờ ngày 11.12), đội nào thắng sẽ nhất bảng. U.23 Malaysia có chút ưu thế là chỉ cần hòa sẽ nhất bảng, nhờ hiệu số tốt hơn +3 so với +1. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, một kết quả hòa ở trận này khó xảy ra, vì U.23 Việt Nam sẽ dồn toàn lực để giành trận thắng và lấy ngôi nhất bảng.

Thực lực của U.23 Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn U.23 Malaysia hiện nay, và còn có đến 8 ngày nghỉ sau trận ra quân thắng U.23 Lào tỷ số 2-1 từ ngày 3.12, để gần như hồi phục hoàn toàn.

U.23 Malaysia hiện chưa rõ sẽ có sự bổ sung các cầu thủ chủ chốt hay không, sau khi họ đã vắng mặt trận đấu ngày 6.12 vì các CLB không nhả người. Bên cạnh đó, "Harimau Muda" cũng sẽ có số ngày nghỉ ít hơn để hồi phục.

Chính sự phức tạp ở bảng B, cũng sẽ khiến tình thế ở bảng C có U.23 Indonesia cực kỳ khó tính toán với khả năng sẽ đụng độ đội nào ở bán kết, theo CNN Indonesia và thêm rằng: "Đội quân của HLV Indra Sjafri trước hết là cần đạt điều kiện vượt qua vòng bảng, thay vì cứ nghĩ tới các đối thủ ở bán kết. Đối thủ trước tiên là U.23 Philippines thực sự không dễ bị đánh bại".

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) sẽ không dễ vượt qua vòng bảng SEA Games 33, vì U.23 Philippines bỗng nhiên quá đáng ngại Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Để chuẩn bị cho cuộc gặp U.23 Indonesia, U.23 Philippines (vừa thắng đậm U.23 Myanmar tỷ số 2-0 ngày 5.12) và đang có trong tay đội hình với ít nhất 2 cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, và đã từng thi đấu tại SEA Games 31 (năm 2022 ở Hà Nội, Việt Nam), đó là tiền vệ Sandro Reyes và trung vệ Jaime Rosquillo (đều 22 tuổi trong quy định thi đấu tại SEA Games 33).

Ngoài ra, U.23 Philippines còn có tới 5 cầu thủ khác cũng đã dự kỳ SEA Games 32 là Noah Leddel, Santiago Rublico, Gavin Muens, John Lucero và Andres Aldeguer.

Trong khi U.23 Indonesia không có cầu thủ nào thi đấu từ kỳ SEA Games 31, chỉ còn hai cầu thủ từ SEA Games 32 năm 2023 là Ananda Raehan và Muhammad Ferarri, trong khi người còn lại là Marselino Ferdinan đã vắng mặt vì chấn thương.

Báo chí Indonesia lo ngại, nếu đội U.23 nước này dù có dàn sao nhập tịch từ Hà Lan, nhưng đa số mới lần đầu dự SEA Games, ra quân gặp thất bại trước U.23 Philippines sẽ là tai họa. Họ buộc phải thắng thật đậm trận cuối trước U.23 Myanmar mới có hy vọng đi tiếp là đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Ở vị trí này, U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu (mới đấu 1 trận, 3 điểm, hiệu số +1). Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi đội quân HLV Kim Sang-sik thi đấu trận thứ hai trước U.23 Malaysia ngày 11.12. Đội còn lại trong nhóm cạnh tranh này là U.23 Timor Leste (đã đấu xong 2 trận), có 3 điểm và hiệu số -3.

Tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các cặp được xác định như sau: Cặp bán kết 1 là đội nhất bảng A hoặc B sẽ gặp đội nhất bảng C; cặp bán kết 2 là đội nhất bảng A hoặc B sẽ gặp đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu.

Vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 và bán kết 2 lúc 20 giờ cùng ngày 15.12. Trận tranh HCĐ diễn ra lúc 15 giờ 30 và chung kết lúc 19 giờ 30 cùng ngày 18.12. Tất cả các trận đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan.

