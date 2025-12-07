Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Indonesia nơm nớp vì ‘dàn cầu thủ SEA Games 31’ của Philippines: Lo gặp U.23 Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2025 11:13 GMT+7

Theo CNN Indonesia, trận quyết đấu giữa đội U.23 nước này khi ra quân tại bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp đối thủ Philippines lúc 18 giờ ngày 8.12 chứa đựng nhiều nỗi lo, cũng vì diễn biến ở bảng B có U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ quyết đấu Malaysia lấy ngôi nhất bảng, U.23 Indonesia không được phép thua

Môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra lượt trận thứ hai ở bảng A và B, nhưng U.23 Indonesia, đương kim HCV, vào ngày 8.12 mới ra quân với trận gặp U.23 Philippines lúc 18 giờ tại sân Kỷ niệm 700 năm ở Chiang Mai. Tiếp đó, đội bóng trẻ xứ vạn đảo thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U.23 Myanmar lúc 18 giờ ngày 12.12, sau một ngày các bảng A và B kết thúc.

Indonesia nơm nớp vì ‘dàn cầu thủ SEA Games 31’ của Philippines: Lo gặp U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (áo trắng) sẽ dồn toàn lực giành chiến thắng trước đội Malaysia và ngôi nhất bảng, U.23 Indonesia cũng rơi vào thế khó trước U.23 Philippines

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong đó, ở bảng A với U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore (19 giờ ngày 11.12), đội thua U.23 Timor Leste (đã đấu 2 trận) tỷ số 1-3. Bảng này, U.23 Thái Lan chỉ cần hòa U.23 Singapore là nhất bảng, một nhiệm vụ quá dễ dàng. 

Ở bảng B, U.23 Lào đã bị loại, chỉ còn U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia có cùng 3 điểm sẽ quyết đấu (16 giờ ngày 11.12), đội nào thắng sẽ nhất bảng. U.23 Malaysia có chút ưu thế là chỉ cần hòa sẽ nhất bảng, nhờ hiệu số tốt hơn +3 so với +1. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, một kết quả hòa ở trận này khó xảy ra, vì U.23 Việt Nam sẽ dồn toàn lực để giành trận thắng và lấy ngôi nhất bảng.

Thực lực của U.23 Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn U.23 Malaysia hiện nay, và còn có đến 8 ngày nghỉ sau trận ra quân thắng U.23 Lào tỷ số 2-1 từ ngày 3.12, để gần như hồi phục hoàn toàn. 

U.23 Malaysia hiện chưa rõ sẽ có sự bổ sung các cầu thủ chủ chốt hay không, sau khi họ đã vắng mặt trận đấu ngày 6.12 vì các CLB không nhả người. Bên cạnh đó, "Harimau Muda" cũng sẽ có số ngày nghỉ ít hơn để hồi phục.

Chính sự phức tạp ở bảng B, cũng sẽ khiến tình thế ở bảng C có U.23 Indonesia cực kỳ khó tính toán với khả năng sẽ đụng độ đội nào ở bán kết, theo CNN Indonesia và thêm rằng: "Đội quân của HLV Indra Sjafri trước hết là cần đạt điều kiện vượt qua vòng bảng, thay vì cứ nghĩ tới các đối thủ ở bán kết. Đối thủ trước tiên là U.23 Philippines thực sự không dễ bị đánh bại".

Indonesia nơm nớp vì ‘dàn cầu thủ SEA Games 31’ của Philippines: Lo gặp U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) sẽ không dễ vượt qua vòng bảng SEA Games 33, vì U.23 Philippines bỗng nhiên quá đáng ngại

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Để chuẩn bị cho cuộc gặp U.23 Indonesia, U.23 Philippines (vừa thắng đậm U.23 Myanmar tỷ số 2-0 ngày 5.12) và đang có trong tay đội hình với ít nhất 2 cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, và đã từng thi đấu tại SEA Games 31 (năm 2022 ở Hà Nội, Việt Nam), đó là tiền vệ Sandro Reyes và trung vệ Jaime Rosquillo (đều 22 tuổi trong quy định thi đấu tại SEA Games 33). 

Ngoài ra, U.23 Philippines còn có tới 5 cầu thủ khác cũng đã dự kỳ SEA Games 32 là Noah Leddel, Santiago Rublico, Gavin Muens, John Lucero và Andres Aldeguer.

Trong khi U.23 Indonesia không có cầu thủ nào thi đấu từ kỳ SEA Games 31, chỉ còn hai cầu thủ từ SEA Games 32 năm 2023 là Ananda Raehan và Muhammad Ferarri, trong khi người còn lại là Marselino Ferdinan đã vắng mặt vì chấn thương.

Báo chí Indonesia lo ngại, nếu đội U.23 nước này dù có dàn sao nhập tịch từ Hà Lan, nhưng đa số mới lần đầu dự SEA Games, ra quân gặp thất bại trước U.23 Philippines sẽ là tai họa. Họ buộc phải thắng thật đậm trận cuối trước U.23 Myanmar mới có hy vọng đi tiếp là đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. 

Ở vị trí này, U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu (mới đấu 1 trận, 3 điểm, hiệu số +1). Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi đội quân HLV Kim Sang-sik thi đấu trận thứ hai trước U.23 Malaysia ngày 11.12. Đội còn lại trong nhóm cạnh tranh này là U.23 Timor Leste (đã đấu xong 2 trận), có 3 điểm và hiệu số -3.

Tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các cặp được xác định như sau: Cặp bán kết 1 là đội nhất bảng A hoặc B sẽ gặp đội nhất bảng C; cặp bán kết 2 là đội nhất bảng A hoặc B sẽ gặp đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu.

Vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 và bán kết 2 lúc 20 giờ cùng ngày 15.12. Trận tranh HCĐ diễn ra lúc 15 giờ 30 và chung kết lúc 19 giờ 30 cùng ngày 18.12. Tất cả các trận đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả


Tin liên quan

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup

Rạng sáng 7.12, Messi đóng góp vào cả 3 bàn thắng trong đó có 2 kiến tạo, giúp Inter Miami đánh bại thuyết phục Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 đăng quang ngôi vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Báo Malaysia bất ngờ nhắc Nguyễn Xuân Son, FAM chỉ còn hạn chót một ngày kiện FIFA lên CAS

U.23 Việt Nam thua là... về: Phải vùng lên quật ngã U.23 Malaysia để vào bán kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 U.23 Indonesia U.23 Thái Lan U.23 Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận