Ngổn ngang nhà thi đấu cử tạ và teqball trước giờ khởi tranh SEA Games 33

Nhà thi đấu cử tạ còn trống trơn, chưa được lắp đặt

Cử tạ là môn được yêu thích tại các kỳ SEA Games vì cuộc tranh chấp ở các hạng cân trong môn này luôn khốc liệt. Nhất là những cuộc đọ sức giữa Thái lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam bao giờ cũng nảy lửa, căng thẳng đến giờ chót. Năm nay cử tạ có 15 hạng cân mà Việt Nam chúng ta tham dự đến 14 hạng. Lẽ ra chúng ta sẽ tham dự đủ nếu phía Thái Lan không cắt giảm hạng cân 55 kg nam mà đô cử Lại Gia Thành từng giành HCV SEA Games.

Máy điều hòa ở nhà thi đấu cử tạ mới được chuyển đến ẢNH: KHẢ HÒA

Chính vì cử tạ được nhiều người quan tâm nên chúng tôi đến tìm hiểu sự chuẩn bị ở nhà thi đấu môn này trong khuôn viên Trường ĐH Thể thao tại Chonburi như thế nào. Vì theo thông lệ bất cứ loại hình thi đấu nào tổ chức ở một kỳ đại hội thì cơ sở vật chất phải hoàn tất sớm cả tháng hoặc chậm nhất từ 1-2 tuần trước đó để các đội từ các quốc gia có thể yên tâm tập luyện ngay sau khi đặt chân đến.

Tạ được sắp nằm một góc, có cảm giác chưa được vệ sinh sạch sẻ ẢNH: KHẢ HÒA

Thế nhưng dù cử tạ ngày 13.12 bắt đầu thi đấu và từ ngày 11 và 12 đã phải cho các VĐV vào tập luyện làm quen với tạ, nhưng chiều ngày 7.12 khi chúng tôi có mặt ở nhà thi đấu cử tạ thì mọi thứ chưa đâu vào đâu. Ngoài cổng vào bên ngoài đã được trang trí thì bước vào bên trong một không gian rộng lớn chưa lắp đặt bất cứ thứ gì. Các ghế ngồi cho đại biểu, trọng tài vẫn còn xếp ở một góc, các máy điều hòa mới được đem vào còn chưa bóc tem, các cục tạ thì vẫn xếp thành hàng ở một góc nhà có vẻ chưa được vệ sinh lau chùi. Nhiều công năng khác để phục vụ cho môn thi đấu này như bảng biển điện tử chấm điểm, hệ thống wifi và các tín hiệu đường truyền cũng chưa kết nối xong.

Nhà thi đấu cử tạ chỉ mới treo cờ, còn lại chưa được sắp đặt gì hết ẢNH: KHẢ HÒA

Môn teqball đấu sớm ngay sau khai mạc mà vẫn còn đang lắp ráp

Một trong những môn thể thao mới nhưng cũng đang phát triển thời gian qua là bóng bàn bằng chân hay còn gọi là teqball được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games. Môn này tranh tài rất thú vị, cũng đầy quyết liệt và kịch tính mà Việt Nam chúng ta có tham gia. Cũng nằm gần nhà thi đấu cử tạ, nhưng khuôn viên của teqball sáng sủa hơn, rộng rãi hơn, có thể đón lượng cổ động viên đông đảo đến ủng hộ. Sân thi đấu nằm trên cao không như cử tạ, giống như VĐV đang tranh tài trên lầu 1 hoặc lầu 2.

Bên trong sân teqball vẫn còn dang dở ẢNH: KHẢ HÒA

Khi chúng tôi bước lên bậc cầu thang để vào bên trong thì sân teqball vẫn chưa lắp ráp xong. Bàn thi đấu vẫn còn để một góc. Nhiều công nhân còn đang làm việc cắt dán các banner, backdrop có dòng chữ SEA Games 33. Mọi thứ trong nhà thi đấu tuy đã được trang trí nhưng cũng như cử tạ còn khá ngổn ngang. Chị Pisun Khueanpet, một công nhân đang cắt dán các khẩu hiệu nói: "Chúng tôi đang chạy đua để hoàn thành công việc của mình trong hôm nay. Hơn 10 người chúng tôi không nghỉ để làm cho xong vì ngày 10.12 đã thi đấu. Tôi cũng không rõ sự chậm trễ này từ đâu, nhưng chúng tôi mới được huy động 2 ngày nay".

Công nhân còn đang cắt dàn các biển bảng SEA Games ẢNh: KHẢ HÒA

Cảm giác của chúng tôi có vẻ như người Thái chuẩn bị cập rập quá, đến sát ngày SEA Games khởi tranh mà mọi thứ vẫn khá chậm rãi và chưa cho thấy một sự khẩn trương nào để đẩy tốc độ làm việc lên. Người Thái hoàn toàn có thừa khả năng để làm điều đó vì họ đã từng đăng cai đến Asian Games và nhiều giải cấp độ thế giới rồi. Nhưng để SEA Games còn ngổn ngang như vậy thực sự khó hiểu cho nước chủ nhà.

Ngổn ngang trên sân teqball ẢNH: KHẢ HÒA

Các công nhân đang chạy đua với thời gian để hoàn thành ẢNH: KHẢ HÒA

Nhà thi đấu môn teqball ẢNH: KHẢ HÒA