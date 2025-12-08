Hồi hộp chờ Nguyễn Thùy Linh thể hiện bản lĩnh, cạnh trang huy chương SEA Games

Nguyễn Thùy Linh niềm vui không trọn vẹn ngày ra quân

Trong ngày ra quân của cầu lông VN tại SEA Games 33, Nguyễn Thùy Linh là VĐV duy nhất mang về chiến thắng. Tuyển thủ VN ngược dòng ngoạn mục và thắng 2-1 trước tay vợt số 1 của đội nữ Malaysia - Karupathevan Letshanaa. Trong trận này, Thùy Linh để thua ván đầu, nhưng sau đó cô thắng áp đảo đối thủ ở ván 2. Đến ván 3 quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt quê Phú Thọ đã được thể hiện rõ nét. Có lúc, Thùy Linh bị đối thủ gác đến 5 điểm, nhưng tay vợt VN vẫn bền bỉ bám đuổi và 2 lần cứu "match point", trước khi thắng chung cuộc đầy kịch tính.

Nguyễn Thùy Linh là niềm kỳ vọng lớn nhất của cầu lông VN tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV trưởng đội tuyển cầu lông VN Ngô Trung Dũng cho biết: "Với bản thân Thùy Linh, áp lực là khá lớn. Linh là một trong những VĐV được ban huấn luyện giao trọng trách thi đấu cả trận đơn và đôi. Ở ván đầu, Linh hơi căng thẳng, nhưng sau đó ban huấn luyện và em ấy đã cùng vượt qua trận đấu, mang về chiến thắng. Thực sự mà nói, những trận đấu mà Linh lội ngược dòng để giành chiến thắng không phải ít. Trước đây, kể cả khi chạm trán những VĐV tốp đầu thế giới, Linh cũng từng làm được điều tương tự".

Nỗ lực của Nguyễn Thùy Linh là không đủ để đội cầu lông nữ VN giành vé vào bán kết, khi thua chung cuộc 1-3 trước Malaysia. Dù vậy, hành trình của đội tuyển cầu lông VN vẫn chưa khép lại. Các tay vợt VN lúc này sẽ tập trung toàn lực vào các nội dung cá nhân nam và nữ. Cầu lông VN có 4 gương mặt tranh tài ở nội dung cá nhân gồm: Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng (nam), Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Phương Thúy (nữ).

Trước đó, Phương Thúy không may gặp chấn thương trong buổi tập vào chiều 6.12. Đó cũng là lý do khiến tay vợt này không thể góp mặt ở trận đấu đơn thuộc nội dung đồng đội nữ diễn ra sáng qua (7.12), dẫn đến kế hoạch của ban huấn luyện không diễn ra đúng dự kiến. Hy vọng đến khi nội dung cá nhân nữ tranh tài vào ngày 11.12, Phương Thúy sẽ kịp hồi phục để ra sân. Trong khi đó, nội dung cá nhân nam cũng bắt đầu thi đấu vào ngày 11.12. Theo HLV trưởng đội tuyển VN, phải đến ngày 10.12, đối thủ của các tay vợt VN ở nội dung cá nhân mới được xác định. "Ở nội dung cá nhân nữ, niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ cũng sẽ đặt vào Nguyễn Thùy Linh. Còn với đơn nam, đấu trường SEA Games quy tụ hầu hết các VĐV hàng đầu thế giới. Dù vậy, hai VĐV VN là Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng sẽ cố gắng hết mình", HLV Ngô Trung Dũng chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Thùy Linh là tay vợt được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương cho cầu lông VN tại kỳ đại hội thể thao khu vực lần này. Nữ tuyển thủ 28 tuổi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và thể hiện phong độ ổn định. Trong năm 2025, VĐV quê Phú Thọ xuất sắc 4 lần vào chung kết đơn nữ giải đấu thuộc World Tour Super 300, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Cô cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp vươn lên hạng 17 thế giới và có được những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh. Tại Đông Nam Á lúc này, Nguyễn Thùy Linh với hạng 22 thế giới, xếp sau những VĐV như Pornpawee Chochuwong (Thái Lan, hạng 6), Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 8), Mariska Tunjung (Indonesia, hạng 10), Supanida Katethong (Thái Lan, hạng 12), Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan, hạng 15), Yeo Jia Min (Singapore, hạng 18).