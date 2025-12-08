Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Quyết giữ mạch thắng trước U.23 Malaysia

U.23 Việt Nam TỰ TIN

Chiều 6.12, khi xem trực tiếp trận U.23 Malaysia thắng U.23 Lào 4-1 trên sân Rajamangala, các cầu thủ U.23 VN đã rủ nhau tìm kiếm gương mặt quen thuộc mà họ từng chạm trán trước đây. Sau 1 năm những Văn Khang, Quốc Việt, Phi Hoàng, Trung Kiên, Thái Sơn… nhận ra chỉ có 2 cầu thủ còn thi đấu cho U.23 Malaysia, đó là Abu Khalil Muhammad và Hashim Haiqual.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thăm hỏi đội U.23 Việt Nam

Khác với đội tuyển U.23 VN có tính tiếp nối, kế thừa qua các năm, đội U.23 Malaysia vào lúc này là tập thể rất mới, với nhiều cầu thủ U.21 còn khá non kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nếu HLV Kim Sang-sik có trong tay tập thể 100% đăng ký thi đấu tại V-League thì ngược lại người đồng nghiệp Nafuzi Zain chỉ có 12 cầu thủ thuộc các CLB đang chơi tại giải VĐQG Malaysia (MSL). Thậm chí, trong số này chỉ có 5 người ra sân thi đấu thường xuyên tại MSL gồm Ubaidullah Shansul, Muhammad Khalil, Aliff Izwan, Fergus Tierney và Haqimi Azim. Tuy nhiên cầu thủ nhập tịch Fergus Tierney chắc chắn vắng mặt vì không được CLB chủ quản nhả quân, trong khi hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shansul vẫn chưa chắc chắn có kịp đến Thái Lan hay không.

Đội tuyển U.23 VN tập trung tối đa cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trung vệ Nhật Minh bày tỏ: "Theo dõi U.23 Malaysia bị dẫn bàn trước nhưng chung cuộc thắng đậm U.23 Lào, có thể thấy đối thủ này đã chơi rất tốt và rất giàu sức mạnh. Đến lúc này, HLV Kim Sang-sik chưa chia sẻ các phân tích về lối chơi của U.23 Malaysia. Có lẽ vài ngày tới thầy sẽ làm điều này trong buổi họp chiến thuật. Còn lúc này U.23 VN sẽ cố gắng tập trung hơn vào buổi tập để thi đấu tốt trước U.23 Malaysia. Thực tế vào lúc này cả hai đội U.23 VN và U.23 Malaysia đều đang có 3 điểm, cơ hội đi tiếp đang là 50-50 nên tôi nghĩ ai thể hiện tốt hơn trong trận đấu tới sẽ đi tiếp. Toàn đội U.23 VN rất tự tin, vì thường xuyên có kết quả tốt trước đối thủ này. Chúng tôi sẽ phát huy điểm mạnh nhất của U.23 VN là sự đoàn kết".

T ẬP TRUNG TỐI ĐA

Chiều qua (7.12), Phó cục trưởng Cục TDTT VN, Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh và Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Hoàng Quốc Vinh đã đến thăm động viên đội U.23 VN. Ông Minh giao nhiệm vụ chiến thắng nhưng phải thắng đẹp trước U.23 Malaysia: "Tôi chúc toàn đội sẽ đạt mục tiêu đề ra tại SEA Games 33. Ngoài chiến thắng chuyên môn, U.23 VN còn phải thể hiện tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ, tôn trọng những người liên quan đến giải đấu. Chúng ta phải thể hiện hình ảnh đẹp của bóng đá, con người và đất nước VN đến với bạn bè quốc tế". Trước đó vào buổi trưa, đội tuyển U.23 VN đã thể hiện được tình cảm đẹp qua lời chào tạm biệt những người anh em U.23 Lào về nước sớm. Toàn đội đã thăm hỏi động viên các cầu thủ U.23 Lào, chia sẻ sự đồng cảm và gửi lời chúc sớm bình phục đến đội trưởng U.23 Lào là Somsanid Phetdavanh bị gãy chân trong trận gặp U.23 Malaysia.

Trong buổi tập trên sân Trường ĐH RBAC vào chiều qua, HLV Kim Sang-sik chia đội hình đá đối kháng trên 2/3 sân, để đánh giá phong độ cầu thủ nhằm chọn đội hình đá với U.23 Malaysia. Có thể thấy sự tập trung cao độ, quyết tâm của từng cầu thủ trong buổi tập, với những pha tranh chấp quyết liệt, như đang thi đấu thực chiến trong sự theo dõi của HLV Kim Sang-sik. Trọng tâm của ông Kim sẽ là hàng công khi Đình Bắc, Quốc Việt đang có phong độ cao nhưng Thanh Nhàn, Văn Thuận và phần nào là Ngọc Mỹ, Lê Viktor cũng đang rất cố gắng. Một phương án mà ông Kim đang cân nhắc có thể sẽ tung Phi Hoàng - khả năng phòng ngự rất tốt - đá nơi cánh trái. Khi đó, đội trưởng Văn Khang có thể sẽ đá tiền đạo cánh, gần với Đình Bắc hơn để kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn. Thậm chí, không loại trừ ông Kim sẽ gây bất ngờ bằng sơ đồ 3-5-2, nơi Đình Bắc sẽ đá cặp cùng Quốc Việt còn Văn Khang và Lê Viktor hoặc Công Phương đá rộng phía sau. Đội tuyển U.23 VN sẽ có nhiều phương án để đánh bại U.23 Malaysia nhằm đoạt ngôi đầu bảng.