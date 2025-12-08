Những kênh nào phát đội tuyển nữ Việt Nam đấu Philippines: Sớm lấy vé bán kết?

C Ơ HỘI GIÀNH VÉ BÁN KẾT SỚM

Ở trận ra quân SEA Games 33 hôm 5.12, đội tuyển nữ VN có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng giòn giã 7-0 trước Malaysia. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ VN dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số +7. Đội tuyển nữ Myanmar xếp nhì bảng với 3 điểm, hiệu số +1. Phillippines đứng ba với 0 điểm, hiệu số -1. Malaysia được đánh giá là không có cơ hội tranh chấp.

Đội tuyển nữ VN (phải) hướng đến chiến thắng thứ hai ở SEA Games 33 Ảnh: Nhật Thịnh

Bên cạnh đó, trước Malaysia bị đánh giá yếu hơn nhiều, HLV Mai Đức Chung đã tranh thủ trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, nhằm đánh giá khả năng thích nghi của họ. Nhìn chung, màn trình diễn của đội tuyển nữ VN có sự kết hợp của hai yếu tố trẻ và dày dạn kinh nghiệm đã mang lại tín hiệu tích cực cho người hâm mộ. Có thể thấy, việc ông Chung đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ ở lượt trận ra quân với Malaysia hướng đến 2 mục tiêu. Đầu tiên, các gương mặt mới còn ít kinh nghiệm chinh chiến sẽ được ra sân cọ xát, trưởng thành hơn qua từng trận trong môi trường đội tuyển quốc gia. Từ đó, những cái tên bộc lộ được khả năng sẽ lập tức được trọng dụng. Thứ hai, ông Chung muốn để dành vốn liếng cho các trận đấu cực kỳ quan trọng phía sau.

Đội tuyển nữ VN cần thêm một chiến thắng nữa là cầm chắc tấm vé vào bán kết SEA Games 33. Song, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu với thầy trò HLV Mai Đức Chung, và thử thách trước mắt mang tên Philippines.

P HILIPPINES KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI

Đội tuyển nữ Philippines để thua Myanmar 1-2 ở lượt trận đầu tiên. Thất bại ở trận ra quân đẩy Philippines vào thế chân tường. Đoàn quân của HLV Mark Torcaso phải thắng đội tuyển nữ VN thì mới sáng cửa đi tiếp.

Trận đấu sẽ cực kỳ khó lường khi đội tuyển nữ Philippines không còn đường lùi. Dù vậy, qua những gì đã thể hiện ở lượt trận ra quân, Philippines đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đội bóng của ông Mark Torcaso vận hành chưa thực sự nhịp nhàng, khi cũng có nhiều cầu thủ trẻ xuất hiện trong đội hình. Họ chủ yếu dùng sức và thể hình để tranh chấp, đồng thời ưu tiên sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến để đưa bóng đến vòng cấm địa đối phương một cách nhanh nhất. Lối chơi này khiến Philippines gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Myanmar áp sát nhanh đầy khó chịu. Do đó, đội tuyển nữ VN có lẽ cũng cần chơi vây ráp để khắc chế, khi các cầu thủ Philippines vốn không được đánh giá cao ở khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và bị gây áp lực.

Với tính chất của một trận đấu bản lề, HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ tung ra đội hình chất lượng nhất mà ông đang có trong tay, với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Khi đối đầu với những cầu thủ khỏe của Philippines, sự trở lại của các gương mặt kỳ cựu ở tuyến giữa và hàng phòng ngự là cực kỳ quan trọng với đội tuyển nữ VN. Những cầu thủ như thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Diễm My, Mỹ Anh… nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát khi VN chạm trán Philippines. Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày, đội tuyển nữ Myanmar chạm trán Malaysia. Bất ngờ khó xảy ra ở cuộc so tài này. Nếu giành chiến thắng, Myanmar cũng sớm giành vé góp mặt ở bán kết SEA Games 33.