Thái Lan 'đánh cược' vào lễ khai mạc SEA Games 33

L ỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC QUAN CHỨC

Ông Gongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ là "độc nhất vô nhị". Ông nói: "Bản thân tôi đã xem buổi diễn tập khai mạc, với sự tham gia của hơn 500 học sinh và sinh viên đại học. Phần trình diễn sẽ phản ánh tiềm năng thể thao của đất nước. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, vì tôi không muốn làm giảm sự hào hứng của mọi người. Tôi có thể cam đoan rằng, dựa trên kinh nghiệm của bản thân khi chứng kiến lễ khai mạc của vô số sự kiện, lễ khai mạc của chúng tôi sẽ là tuyệt đỉnh". Trong khi đó, ông Sorawong Thienthong, cựu Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nhấn mạnh lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ mang đến sự bất ngờ và ấn tượng khó phai cho người dân địa phương và du khách, làm cho "SEA Games Xanh" (hướng đến bảo vệ môi trường) sẽ trở thành hình mẫu cho các sự kiện trong tương lai.

Toàn cảnh sân Rajamangala, nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiện tại, sân Rajamangala, nơi diễn ra lễ khai mạc, đèn LED, sân khấu chính của sự kiện đã được lắp đặt. Sân khấu chính được thiết kế theo dạng một con thuyền buồm đang lướt đi trên nước. Vì thế, một bể nước nhỏ cũng đã được dựng tại SVĐ này. Ngoài các phần trình diễn âm thanh, ánh sáng làm nổi bật bản sắc dân tộc Thái Lan, nước chủ nhà mang đến "hơi thở" trẻ trung, hiện đại. Ban tổ chức đã mời nghệ sĩ BamBam, tên thật là Kunpimook Bhuwakul từ nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng GOT7, đến trình diễn. BamBam cùng một số nghệ sĩ Thái Lan khác sẽ có màn trình diễn ấn tượng.

Một phần đáng chú ý của lễ khai mạc là các đoàn thể thao diễu hành quanh SVĐ. Ban tổ chức sắp xếp thứ tự các đoàn dựa trên bảng chữ cái. Vì thế, đoàn thể thao VN đi gần cuối, ngay trước chủ nhà Thái Lan với 2 VĐV cầm cờ là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Thanh Thuận (karate).

N GƯỜI T HÁI MUỐN LỄ KHAI MẠC HOÀNH TRÁNG

Thái Lan vốn là quốc gia giàu kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao từ khu vực cho đến châu lục, dựa trên nền tảng tốt về cơ sở vật chất, hiện đại. Họ có nhiều lần làm chủ nhà SEA Games nhất lịch sử. Chính vì thế, giới truyền thông cũng như người hâm mộ thể thao khu vực Đông Nam Á tin rằng SEA Games 33 sẽ là một kỳ đại hội thành công, bài bản, đạt chuẩn quốc tế, như những gì mà ban tổ chức tuyên bố cách đây vài tháng.

Tuy nhiên, khâu tổ chức SEA Games 33 đang xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ban tổ chức đã phải gửi lời xin lỗi đến 2 đội U.23 VN và Lào. Nguyên nhân là ở trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Lào ngày 3.12, quốc thiều của 2 đội không được vang lên, khiến cầu thủ phải hát chay. Đèn ở sân Rajamangala cũng hỏng, làm cho cầu thủ U.23 Thái Lan và Timor Leste thi đấu trong điều kiện thiếu sáng. Tính đến chiều 6.12, các công nhân vẫn phải sửa đèn. Thậm chí, ban quản lý sân Rajamangala còn phải mượn thêm đèn từ sân Nakhon Ratchasima.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một số PV Thái Lan cũng nói rằng lỗi ở trận U.23 VN - U.23 Lào là khó chấp nhận ở một kỳ đại hội của khu vực.

Dư luận Thái Lan tỏ ra không yên tâm khi những sai sót vẫn cứ diễn ra trong những ngày vừa qua và họ hy vọng sau lễ khai mạc, các sai sót không còn hiện diện tại những điểm thi đấu, để công tác tổ chức SEA Games 33 được các nước trong khu vực ghi nhận.

Ngoài ra, người dân Thái Lan cũng mong muốn lễ khai mạc thực sự "tuyệt đỉnh" như lời các quan chức cam đoan, để giới thiệu văn hóa, bản sắc và hình ảnh đất nước, con người Thái Lan đến bạn bè quốc tế, như nước này từng tổ chức rất tốt các kỳ SEA Games trước đây.