Báo Indonesia dự báo bất ngờ, U.23 Philippines có thể gây sốc loại nhà vô địch SEA Games

Vì sao khởi đầu muộn có thể khiến U.23 Indonesia gặp rắc rối?

Trong bài phân tích của cây viết Abdul Susila trên CNN Indonesia ngày 8.12, cảnh báo: "U.23 Indonesia trên thực tế mới tập trung đầy đủ cầu thủ cách đây khoảng 5 ngày, và họ tập luyện tại Bangkok trước khi đến Chiang Mai mới đây.

Đội quân của HLV Indra Sjafri có thời gian chuẩn bị rất ngắn, 3 cầu thủ chủ chốt nhập tịch gốc Hà Lan, gồm Dion Markx, Mauro Zijlstra và Ivar Jenner chỉ mới đến hội quân. Họ có thể không bị ảnh hưởng lệch múi giờ, nhưng sự gắn kết với các đồng đội vẫn là một dấu hỏi".

Tiền đạo Jens Raven, niềm hy vọng số 1 của U.23 Indonesia tại SEA Games 33, nhưng hiện nay anh đang mất phong độ Ảnh: Đồng Nguyên Khang

CNN Indonesia cũng đánh giá, xét nhiều mặt thực tế, U.23 Indonesia hiện nay chưa có phong độ tốt nhất. Họ có 4 trận giao hữu trước thềm SEA Games 33, gồm 2 hòa và 2 thua trước các đội U.23 Ấn Độ và Mali.

Sau đó là một quãng nghỉ chỉ tập chay mà không có các cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài. Đa phần cầu thủ U.23 Indonesia tập trung trước SEA Games 33 đều thi đấu trong nước, nhưng một số đánh mất phong độ như tiền đạo cao 1,87 m Jens Raven.

Trong khi niềm hy vọng số 1, ngôi sao tấn công Marselino Ferdinan, được xem là trái tim của U.23 Indonesia, vắng mặt giờ chót vì chấn thương. HLV Indra Sjafri đã gọi cầu thủ ít ai biết Rifqi Ray thay thế.

Bên cạnh đó, việc thi đấu muộn nhất so với mọi đối thủ, cũng sẽ là thứ áp lực rất lớn đang đè nặng lên thầy trò HLV Indra Sjafri. Vì lý do, U.23 Indonesia ban đầu tưởng chừng sẽ có trận ra quân dễ dàng. Thế nhưng, trên thực tế thì nay lại không dễ thở một chút nào, khi họ sắp phải đối mặt với đối thủ là U.23 Philippines bỗng trở nên cực mạnh và đầy biến hóa.

Những Azkals trẻ có trong đội hình nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đã thi đấu ở đội tuyển Philippines, như ngôi sao sáng giá Sandro Reyes, các cầu thủ Dylan Dmuynck, Javier Mariona, Santiago Runlico và Otu Banatao, tạo nên sự vững chắc cho đội bóng.

U.23 Philippines đã chứng minh sức mạnh của mình với trận ra quân đánh bại thuyết phục đối thủ không dễ nhằn là U.23 Myanmar với tỷ số 2-0. Họ đang lên tinh thần rất đáng kể, và hạ quyết tâm sẽ đánh bại luôn U.23 Indonesia để lấy vé vào bán kết với ngôi nhất bảng C.

U.23 Philippines có thể gây đảo lộn mọi dự tính của U.23 Việt Nam (áo đỏ), U.23 Thái Lan và cả U.23 Indonesia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cũng theo CNN Indonesia: "Trong số 23 cầu thủ U.23 Philippines dự SEA Games 33, có đến 14 người đã từng thi đấu ở nước ngoài. Mặc dù chưa chơi cho các đội bóng lớn, nhưng chất lượng của họ được đánh giá là một điểm mạnh đáng kể.

Đáng chú ý nhất là tiền vệ Sandro Reyes, đang thi đấu cho CLB hạng tư ở Đức, FC Gutersloh. Sandro Reyes thi đấu rất nổi bật tại AFF Cup 2024, từng góp mặt ở mọi đội tuyển trẻ Philippines từ U.14 đến cấp độ chuyên nghiệp và đến nay đã có 25 lần khoác áo đội tuyển, ghi 4 bàn".

Ngoài ra, U.23 Philippines còn có một cầu thủ khác có thể gây sốc cho U.23 Indonesia, đó là tiền vệ Javier Mariona, cầu thủ từng khoác áo đội U.20 El Salvador, trước khi chọn thi đấu cho quê hương mẹ của mình. Bố của cầu thủ này là người El Salvador, nhưng anh lại được sinh ra ở Mỹ.

"U.23 Philippines đang thể hiện một khát vọng rất lớn tại SEA Games 33. Họ sẵn sàng gây sốc các nhà vô địch SEA Games là U.23 Indonesia ngay từ vòng bảng. Qua đó, có thể làm đảo lộn mọi dự tính của các đối thủ khác ở bán kết, trong đó có U.23 Thái Lan chủ nhà và ứng viên số 1 đoạt HCV U.23 Việt Nam. U.23 Indonesia sẽ phải hết sức thận trọng, nếu không, cơ hội bảo vệ HCV của họ sẽ sớm kết thúc ở vòng bảng", CNN Indonesia cảnh báo.