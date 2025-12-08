Bể bơi SEA Games chật chội trong ngày đầu kình ngư Việt Nam tập luyện, vì sao?

BTC SEA Games 'làm khổ' đội tuyển bơi Việt Nam
Theo kế hoạch, đội tuyển bơi Việt Nam có mặt tại Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) để tập luyện vào lúc 8 giờ. Tuy nhiên, do sự chậm trễ của BTC SEA Games 33, Liên đoàn bơi Thái Lan đã hỗ trợ cho đội 1 chiếc xe để di chuyển. Thêm vào đó, bà Lê Thanh Huyền - Phụ trách đội tuyển bơi Việt Nam đã chủ động đặt taxi để các tuyển thủ có thể đến hồ bơi.
Phải đến 9 giờ, đội tuyển bơi Việt Nam mới bắt đầu tập luyện, thời điểm các kình ngư Thái Lan vừa tập xong. Cùng lúc này, đội tuyển bơi Singapore, đối thủ sừng sỏ nhất của chúng ta cũng góp mặt tập luyện. Vì thế, hồ bơi Huamark trở nên đông đúc. Điều này khiến các kình ngư như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên cảm nhận được không khí "chiến đấu" và trở nên hưng phấn hơn.
Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng
Đội tuyển bơi Việt Nam có 16 tuyển thủ sẽ tranh tài ở 34/38 nội dung bơi trong nhà. Bên cạnh đó, đội sẽ tham dự 3 nội dung bơi ngoài trời và thành tích đặt ra từ 5 đến 7 HCV. Chỉ tiêu HCV của đội bơi Việt Nam được đặt vào các gương mặt Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thành Bảo, Nguyễn Quang Thuấn. Trong khi đó, các gương mặt nữ dẫu cũng có hy vọng, nhưng thực tế khó cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ của Singapore, Thái Lan, Philippines và Malaysia.
