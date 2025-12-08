Bể bơi SEA Games chật chội trong ngày đầu kình ngư Việt Nam tập luyện, vì sao?

BTC SEA Games 'làm khổ' đội tuyển bơi Việt Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển bơi Việt Nam có mặt tại Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) để tập luyện vào lúc 8 giờ. Tuy nhiên, do sự chậm trễ của BTC SEA Games 33, Liên đoàn bơi Thái Lan đã hỗ trợ cho đội 1 chiếc xe để di chuyển. Thêm vào đó, bà Lê Thanh Huyền - Phụ trách đội tuyển bơi Việt Nam đã chủ động đặt taxi để các tuyển thủ có thể đến hồ bơi.

Phải đến 9 giờ, đội tuyển bơi Việt Nam mới bắt đầu tập luyện, thời điểm các kình ngư Thái Lan vừa tập xong. Cùng lúc này, đội tuyển bơi Singapore, đối thủ sừng sỏ nhất của chúng ta cũng góp mặt tập luyện. Vì thế, hồ bơi Huamark trở nên đông đúc. Điều này khiến các kình ngư như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên cảm nhận được không khí "chiến đấu" và trở nên hưng phấn hơn.

Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, khởi động tại bể bơi phụ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng

Huy Hoàng cực kỳ quyết tâm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở ngay bên cạnh, các thành viên đội tuyển bơi Singapore cũng khởi động ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên và các đồng đội làm quen cảm giác nước ở bể bơi SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cảm giác có một chút khác biệt do đáy bể bơi này phẳng, nhưng nhìn chung, các VĐV Việt Nam không gặp khó khăn nào ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bể bơi đông đúc, có đến 4-5 VĐV phải bơi chung 1 làn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các HLV theo dõi từng động tác của học trò ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau đó, các HLV ghi lại thành tích và đưa ra nhắc nhở, đánh giá cho VĐV ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

2 chuyên gia nước ngoài của đội tuyển bơi Việt Nam và Singapore còn chia sẻ với nhau về chuyên môn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG





Huy Hoàng và các đồng đội được rèn luyện rất kỹ phần xuất phát ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các VĐV bơi lội thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải cơ khi luyện tập, thi đấu thường xuyên. Jeremie Lương còn phải giác hơi để giảm tình trạng này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau buổi tập, các VĐV hỗ trợ nhau giãn cơ, ép dẻo. Nhìn chung, tinh thần của toàn đội đang rất thoải mái ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển bơi Việt Nam có 16 tuyển thủ sẽ tranh tài ở 34/38 nội dung bơi trong nhà. Bên cạnh đó, đội sẽ tham dự 3 nội dung bơi ngoài trời và thành tích đặt ra từ 5 đến 7 HCV. Chỉ tiêu HCV của đội bơi Việt Nam được đặt vào các gương mặt Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thành Bảo, Nguyễn Quang Thuấn. Trong khi đó, các gương mặt nữ dẫu cũng có hy vọng, nhưng thực tế khó cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ của Singapore, Thái Lan, Philippines và Malaysia.