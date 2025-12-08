Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
08/12/2025 15:34 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, ngọn đuốc SEA Games 33 sẽ chính thức bùng cháy. Ngay lúc này, sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok) đã được thiết lập vành đai bảo vệ nghiêm ngặt. Ghi nhận thực tế cho thấy nước chủ nhà Thái Lan đang triển khai các phương án an ninh ở mức cao nhất, với sự xuất hiện của xe bọc thép và các đơn vị đặc nhiệm rà phá bom mìn.

An ninh được siết chặt trước ngày khai mạc SEA Games 33

Ngày mai (9.12), lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đông đảo VĐV, quan chức cấp cao các nước và người hâm mộ, công tác an ninh tại "chảo lửa" Rajamangala đang được siết chặt.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 8.12, không khí làm việc của lực lượng chức năng ở trước và xung quanh sân Rajamangala đang vô cùng khẩn trương. Nhiều cảnh sát thuộc đội rà phá bom mìn (bomd squad) đã có mặt ở sân vận động quốc gia Thái Lan, đặc biệt là ở khu vực cổng, soát vé vào sân.

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 1.

Nhiều xe của đội rà phá bom mìn xuất hiện trước cổng vào sân Rajamangala để làm nhiệm vụ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực các cổng vào, nơi sẽ đón tiếp lượng lớn khán giả vào ngày khai mạc SEA Games 33, các cảnh sát đang chăm chú lắp ráp và kiểm tra hệ thống trang thiết bị. Các máy soi chiếu hành lý, cổng từ an ninh đều được tinh chỉnh kỹ thuật gắt gao, để đảm bảo độ nhạy cao nhất, không bỏ lọt bất kỳ vật thể kim loại hay chất nổ khả nghi nào.

Đáng chú ý, mức độ cảnh giác của nước chủ nhà còn được thể hiện qua việc triển khai khí tài như xe bọc thép cũng đã xuất hiện trong khuôn viên sân Rajamangala. Hình ảnh "pháo đài di động" này cùng lực lượng cảnh sát tuần tra dày đặc cho thấy Thái Lan không hề chủ quan và đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khẩn cấp.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 2.
Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 3.
Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 4.

Đông đảo lực lượng chức năng có mặt ở sân Rajamangala từ sáng 8.12

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 5.
Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 6.

Các cảnh sát thuộc đội rà phá bom mìn tích cực làm việc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 7.

Các máy soi chiếu hành lý, cổng từ an ninh đều được tinh chỉnh kỹ thuật gắt gao, để đảm bảo độ nhạy cao nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 8.

Hệ thống camera giám sát xung quanh sân cũng sẽ được tăng cường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G- Ảnh 9.

Trước sân Rajamangala, nơi đón hàng ngàn khán giả vào xem lễ khai mạc SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH


