Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện tại sân Rajamangala, SEA Games 33 siết chặt an ninh trước giờ G

An ninh được siết chặt trước ngày khai mạc SEA Games 33

Ngày mai (9.12), lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đông đảo VĐV, quan chức cấp cao các nước và người hâm mộ, công tác an ninh tại "chảo lửa" Rajamangala đang được siết chặt.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 8.12, không khí làm việc của lực lượng chức năng ở trước và xung quanh sân Rajamangala đang vô cùng khẩn trương. Nhiều cảnh sát thuộc đội rà phá bom mìn (bomd squad) đã có mặt ở sân vận động quốc gia Thái Lan, đặc biệt là ở khu vực cổng, soát vé vào sân.

Nhiều xe của đội rà phá bom mìn xuất hiện trước cổng vào sân Rajamangala để làm nhiệm vụ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực các cổng vào, nơi sẽ đón tiếp lượng lớn khán giả vào ngày khai mạc SEA Games 33, các cảnh sát đang chăm chú lắp ráp và kiểm tra hệ thống trang thiết bị. Các máy soi chiếu hành lý, cổng từ an ninh đều được tinh chỉnh kỹ thuật gắt gao, để đảm bảo độ nhạy cao nhất, không bỏ lọt bất kỳ vật thể kim loại hay chất nổ khả nghi nào.

Đáng chú ý, mức độ cảnh giác của nước chủ nhà còn được thể hiện qua việc triển khai khí tài như xe bọc thép cũng đã xuất hiện trong khuôn viên sân Rajamangala. Hình ảnh "pháo đài di động" này cùng lực lượng cảnh sát tuần tra dày đặc cho thấy Thái Lan không hề chủ quan và đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khẩn cấp.

Đông đảo lực lượng chức năng có mặt ở sân Rajamangala từ sáng 8.12 ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cảnh sát thuộc đội rà phá bom mìn tích cực làm việc ẢNH: NHẬT THỊNH

Các máy soi chiếu hành lý, cổng từ an ninh đều được tinh chỉnh kỹ thuật gắt gao, để đảm bảo độ nhạy cao nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Hệ thống camera giám sát xung quanh sân cũng sẽ được tăng cường ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước sân Rajamangala, nơi đón hàng ngàn khán giả vào xem lễ khai mạc SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH



