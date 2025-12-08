Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thái Lan lộ diện 2 kịch bản khi tình hình biên giới nóng lên: Campuchia dự SEA Games 33 hoặc không

Giang Lao
08/12/2025 12:29 GMT+7

Theo The Phnom Penh Post, sáng 8.12, bất chấp tình hình biên giới giữa hai nước Thái Lan và Campuchia lại nóng lên, đoàn thể thao xứ chùa tháp đã lên đường dự SEA Games 33, trong đó có 5 đội tuyển đầu tiên đến Bangkok.

Nước chủ nhà Thái Lan bảo đảm an toàn tối đa cho VĐV Campuchia tại SEA Games 33, nêu hai kịch bản

Theo đó, sẽ có 5 đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao Campuchia lên đường dự SEA Games 33 trong ngày 8.12. Trong đó, đã có 3 đội là taekwondo, jujitsu và bơi lội đã đến Bangkok vào buổi sáng 8.12, hai đội còn lại sẽ đến vào buổi chiều là bóng bàn và thể dục dụng cụ, theo The Phnom Penh Post.

Thái Lan lộ diện 2 kịch bản khi tình hình biên giới nóng lên: Campuchia dự SEA Games 33 hoặc không- Ảnh 1.

Đoàn Campuchia tại lễ kéo cờ SEA Games 33 vào chiều 8.12

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thái Lan lộ diện 2 kịch bản khi tình hình biên giới nóng lên: Campuchia dự SEA Games 33 hoặc không- Ảnh 2.

The Phnom Penh Post đăng tải hình ảnh VĐV Campuchia tại sân bay quốc tế Techo trước khi bay sang Bangkok dự SEA Games 33

Ảnh: Chụp màn hình The Phnom Penh Post/facebook

7 đội tuyển thể thao khác, trong tổng cộng 12 đội thể thao Campuchia đã xác định dự SEA Games 33, gồm các môn điền kinh, cưỡi ngựa, võ thuật, kickboxing, ba môn phối hợp, mô tô nước và thể thao điện tử, sẽ khởi hành theo lịch trình thi đấu của các môn. Tổng cộng có 137 quan chức và VĐV Campuchia tham dự SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20.12.

Mặc dù vậy, trước tình hình nóng bỏng mới nhất vừa xảy ra, mọi thứ trở nên căng thẳng ở biên giới giữa 2 nước, chưa rõ các đội tuyển của Campuchia đã đến Bangkok có quay về nước hay không. Các đội này có thể sẽ ở lại, nhưng các đội tuyển khác chưa đến, có nguy cơ sẽ huỷ bỏ việc đến Thái Lan để tham gia tranh tài ở SEA Games 33.

"Việc các đội tuyển vừa khởi hành tham dự SEA Games 33 đã gây ra những lo ngại mới trong công chúng, sau khi đã xảy ra vụ việc căng thẳng mới nhất ở biên giới giữa hai nước Thái Lan và Campuchia", The Phnom Penh Post bày tỏ.

Trong khi đó, theo Thairath Online, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã công bố kế hoạch chăm sóc các VĐV Campuchia khi họ đến nước này tham dự SEA Games 33. Báo Thái Lan này cũng cho biết, tình hình căng thẳng ở biên giới hai nước lại vừa xảy ra, nên các công tác an ninh và giữ sự an toàn cho các VĐV Campuchia càng trở nên cấp bách và kỹ càng hơn.

Theo ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc SAT, tiết lộ rằng nước chủ nhà Thái Lan đã chuẩn bị cho hai kịch bản có thể xảy ra: nếu các VĐV và quan chức Campuchia đến đúng lịch trình, các quan chức Thái Lan sẽ tăng cường an ninh gấp hai đến ba lần để đảm bảo an toàn tối đa cho họ.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu các VĐV và quan chức Campuchia ở các môn đấu quyết định không đến, ban tổ chức SEA Games 33 sẽ phải điều chỉnh lịch thi đấu các môn để phù hợp.

