Thể thao SEA Games 33

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
08/12/2025 15:36 GMT+7

Chiều 8.12, lễ thượng cờ SEA Games 33 được diễn ra trang trọng tại nhà thi đấu Huamark, Bangkok.

Lúc 13 giờ, lễ thượng cờ SEA Games 33 chính thức bắt đầu. Đến khoảng 14 giờ 45, Quốc kỳ Việt Nam bắt đầu được kéo lên. Các VĐV, HLV Việt Nam có mặt trong buổi lễ trải qua những giây phút đầy cảm xúc khi hướng mắt về phía Quốc kỳ, giữa tiếng nhạc Quốc ca được cất lên hùng tráng.

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Cờ đỏ sao vàng - hình ảnh linh thiêng của Tổ quốc Việt Nam

Ảnh: Bùi Lượng

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 2.

Cờ Việt Nam được BTC kéo lên trong nghi thức trang trọng

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 3.

Cờ Việt Nam và cờ các nước tại SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 4.

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 5.

Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (bìa trái) chứng kiến lễ kéo cờ

Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 6.

Đoàn thể thao Việt Nam tại sự kiện

Nước bạn cũng thực hiện lễ thượng cờ các đoàn dự SEA Games 33 theo cách mà Campuchia đã thực hiện tại SEA Games 31. Mỗi nước được cử 33 thành viên dự lễ thượng cờ - tượng trưng cho SEA Games 33 (năm ngoái là 32 thành viên, tượng trưng cho SEA Games 32).

Do BTC tiến hành kéo cờ theo thứ tự bảng chữ cái tên các quốc gia. Vì thế, Quốc kỳ Việt Nam sẽ được kéo lên áp chót, ngay trước chủ nhà Thái Lan (cuối cùng). Dự kiến, buổi lễ này sẽ kết thúc lúc 16 giờ 30.

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài.

Xúc động hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33- Ảnh 7.

BTC Thái Lan trao quà lưu niệm cho đoàn Việt Nam

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ: "Mặc dù còn khó khăn, như một số môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng; một bộ phận VĐV trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; kinh phí cho tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Cùng với đó, sự cạnh tranh của các nước mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đang ngày càng quyết liệt, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu thành tích của Đoàn.

Trên cơ sở phân tích lực lượng và tương quan thành tích trong khu vực, Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 90 đến 110 HCV, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ. Toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đều nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi thi đấu vì vinh quang của Tổ quốc, vì niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. 

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Đoàn thể thao việt nam Philippines campuchia Đông Nam Á
